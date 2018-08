Insekten schützen kann jeder (FOTO)

Berlin (ots) -Der Artenreichtum lässt sich durch einfache Maßnahmen erhaltenAuch wenn wir viele von ihnen mit bloßem Auge gar nicht sehenkönnen, sind Insekten äußerst nützlich für uns: Sie bestäubenPflanzen, sind Nahrung für viele andere Tiere, geben wertvolleAnregungen für die medizinische Forschung, zersetzen abgestorbenePflanzen und Tiere und führen dem Boden Nährstoffe zu. Kurzum:Insekten sind ein essentieller Baustein in ökologischen Kreisläufen.Und sie sind stark gefährdet. "Es wird viel zu oft vergessen, dassInsekten für uns Menschen und die Natur schlichtweg unersetzlichsind", sorgt sich Helmut Selders, Präsident des Bundes DeutscherBaumschulen (BdB). "Umso wichtiger ist es, dass jetzt jeder Einzelnevon uns aktiv wird und etwas für einen entsprechenden Schutz derInsekten tut. Jeder noch so kleine Beitrag zählt und kann etwasbewirken, um dem Insektensterben entgegenzutreten."Es gibt sehr einfache Dinge, die jeder auf dem Balkon oder imeigenen Garten für die Insekten tun kann. "Das Wichtigste ist, vonden blütenarmen Monokulturen weg zu kommen", meint Helmut Selders."Insekten lieben blühende Gartenlandschaften und verhungern inSteinwüsten. Mit den richtigen Pflanzen sorgen wir für reichhaltigeNahrung für Insekten und damit auch für viele andere Tiere." ImGarten kann man z.B. einfach eine "wilde Ecke" mit einem bunten Mixaus blühenden Bäumen, Sträuchern und Stauden gestalten. DieserBereich sollte nicht gemäht und nach Möglichkeit auch nicht betretenwerden und kann so reichhaltige Nahrung und einen Rückzugsort bieten.Oder man reserviert einen ganzen Balkonkasten für Wildblumen, dieInsekten anlocken und dabei sehr dekorativ sind.Für ein Nahrungsangebot im zeitigen Frühjahr sollten Frühblüherwie Krokusse und Schneeglöckchen gepflanzt werden. In der Kombinationmit den richtigen Gehölzen kann das wichtige Synergien schaffen, dennes gibt viele insektenfreundliche Gehölzarten wie etwa dieKornelkirsche, der Ahorn, die Eiche oder die Linde. Die Experten inden Baumschulen geben dabei gern Hilfestellung und informieren,welche Pflanzen für welche Insekten und für welche Standorte geeignetsind.Ein weiterer wichtiger Punkt ist der überlegte Einsatz vonPflanzenschutzmitteln im heimischen Garten. Damit tut man nicht nurden Insekten sondern auch sich selbst etwas Gutes. DieBaumschulexperten stehen dabei gern mit Rat und Tat zur Seite. Siewissen aus Erfahrung ganz genau, wie der Hobbygärtner seine Pflanzenschützen kann, ohne den Insekten zu schaden. Auch mit naturnaherBodenbearbeitung kann man die Insekten unterstützen. Viele legen ihreEier im Boden ab und sind daher auf einen lockeren und nichtverdichteten Boden angewiesen. Im Herbst und Winter gewährenInsektenhotels unseren Nützlingen Unterschlupf und Schutz in derkalten Jahreszeit. Diese lassen sich ganz einfach selberbauen,allerdings gilt es einige grundsätzliche Regeln zu beachten. Sosollte man z.B. auf die Auswahl der richtigen Hölzer achten, da dieInsekten dieses sonst verschmähen würden. Anleitungen zum Selbstbaufinden sich Internet, bei Naturschutzverbänden oder beispezialisierten Baumschulen.Über den Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V.Der Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V. ist die berufsständischeVereinigung und Interessenvertretung der Baumschulen. Als Vertretungder rund 1.000 angeschlossenen Betriebe hat der BdB die Aufgabe, dieBaumschulwirtschaft nach innen und außen zu stärken, wettbewerbsfähigzu machen und zu halten. Die Branche kultiviert Gehölze auf aktuellweit über 20.000 Hektar mit einem jährlichen Produktionswert von über1. Mrd. Euro. Auf Landesebene ist der BdB in 15 Landesverbändeunterteilt, in denen zum großen Teil kleine und mittelständischeBaumschulunternehmen organisiert sind. Die Betriebe vereinigen sichunter dem Leitmotiv der Branche "Grün ist Leben - Baumschulenschaffen Leben".www.gruen-ist-leben.deFolgen Sie dem BdB auf www.facebook.com/BunddeutscherBaumschulen.Treten Sie unserer Xing-Gruppe "Grün ist Leben" bei. UnserePressemeldungen im Internet finden Sie unterhttps://www.gruen-ist-leben.de/meta-menue/pressemitteilungen/.Weiteres Pressematerial finden Sie auch im Presseportal von newsaktuell unter: http://www.presseportal.de/abo/direct/nr/126784.Ein Pressefoto steht honorarfrei zum Download zur Verfügung:http://ots.de/cxYPko Bildunterschrift: Biene auf Lindenblüte, Foto:Kosolovskyy/iStockPressekontakt:Teodora VasilevaReferentin für VerbandskommunikationTel.: 030-240 86 99-24vasileva@gruen-ist-leben.dewww.gruen-ist-leben.deOriginal-Content von: Bund deutscher Baumschulen (BdB) e.V., übermittelt durch news aktuell