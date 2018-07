Inovio: Was steht jetzt noch aus?

Weitere Suchergebnisse zu "Whirlpool":

Für die Aktie Inovio stehen per 23.07.2018 4,31 USD an der Heimatbörse NASDAQ GS zu Buche. Inovio zählt zum Segment "Biotechnologie".Auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Inovio entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.1. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Inovio-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 4 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Inovio vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (11,25 USD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 161,02 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 4,31 USD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Inovio eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

