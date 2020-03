Inovio Pharmaceuticals: Berühmt-berüchtigter Shortseller attackiert!

Die Aktie des vergleichsweise kleinen Biotechunternehmens Inovio Pharmaceuticals (WKN: A115GK) sprang zuletzt wild hin und her. Dafür gibt es natürlich auch gute Gründe.

Zunächst schoss die Aktie in den letzten Tagen steil nach oben, weil Inovio Pharmaceuticals einen klaren Fahrplan auf dem Weg zur Entwicklung eines Impfstoffs gegen den neuartigen Coronavirus hat. So plant man schon im April mit ersten klinischen Studien an Menschen in den USA sowie China und Südkorea. Im Herbst ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.