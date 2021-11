Inovio-Aktie: Der Kurs kommt in Schwung!

Die Aktien von Inovio Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:INO) Aktien werden am Dienstag höher gehandelt, nachdem die FDA eine Sperre für die Impfstoffstudie COVID-19 des Unternehmens im Spätstadium in den USA aufgehoben hat.

Inovio Pharmaceuticals handelt am Dienstag bei Börsenschluss um 4,60% höher bei $7,05.

Inovio Pharmaceuticals Tägliche Chartanalyse Die Aktie scheint kürzlich von der Unterstützung in einem aufsteigenden Dreiecksmuster, wie es technische Händler nennen, abgeprallt