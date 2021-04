Inovio-Aktie: Absturz nach Streichen der Fördermittel!

Inovio Pharmaceuticals gab am Freitag bekannt, dass das US-Verteidigungsministerium die Finanzierung für die Endphase der Tests eines Covid-Impfstoffs zurückgezogen hat. Daraufhin brach die INO-Aktie ein.

Die Entscheidung folgt der Autorisierung von drei Impfstoffen für den Notfalleinsatz in den USA. Inovio teilte in einer Pressemitteilung mit, das Ministerium habe seine Entscheidung nicht auf „den Preisträger oder das Produkt" gestützt. Inovio will sich nun ...



