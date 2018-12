Inovalis Real Estate Investment: Anleger sollten dies wissen!

Am 27.12.2018 ging die Aktie Inovalis Real Estate Investment an ihrem Heimatmarkt Toronto mit dem Kurs von 9,31 CAD aus dem Handel.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. Inovalis Real Estate Investment liegt mit einer Dividendenrendite von 8,86 Prozent aktuell über dem Branchendurchschnitt. Die "Real Estate"-Branche hat einen Wert von 4,16, wodurch sich eine Differenz von +4,7 Prozent zur Inovalis Real Estate Investment-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Buy"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

2. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Inovalis Real Estate Investment-Aktie die Einschätzung "Buy" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 1 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Inovalis Real Estate Investment vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 11 CAD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 18,15 Prozent erzielen, da sie derzeit 9,31 CAD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Buy". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".

3. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Inovalis Real Estate Investment wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. In den vergangenen ein, zwei Tagen gibt es keine besonders positiven oder negativen Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Dadurch erhält Inovalis Real Estate Investment auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.