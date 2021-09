Inogen: Da muss man staunen!

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

An der Heimatbörse NASDAQ GS notiert Inogen per 17.09.2021, 19:57 Uhr bei 48.92 USD. Inogen zählt zum Segment "Gesundheitsausrüstung".

Die Aussichten für Inogen haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Inogen-Aktie: der Wert beträgt aktuell 89,96. Demzufolge ist das Wertpapier überkauft, wir vergeben somit ein "Sell"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Wie auch beim RSI7 ist Inogen auf dieser Basis überkauft (Wert: 74,88). Das Wertpapier wird für den RSI25 damit ebenfalls mit "Sell" eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Inogen damit ein "Sell"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 3 Analystenbewertungen für die Inogen-Aktie abgegeben. Davon waren 1 Bewertungen "Buy", 2 "Hold" und 0 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die Inogen-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Inogen vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 73,5 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 51,33 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (48,57 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Inogen somit ein "Buy"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

3. Anleger: Die Diskussionen rund um Inogen auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Buy" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Inogen sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Buy" angemessen bewertet.

