InoBat unterzeichnet Absichtserklärung mit der MOL Gruppe zur Entwicklung von Wasserstoffprojekten

BratislavaBudapest (ots) - InoBat und die MOL Gruppe geben die Unterzeichnungeiner Absichtserklärung zur Entwicklung von Projekten im Bereich derWasserstofftechnologie in Mittel- und Osteuropa bekannt.Die Partnerschaft zwischen der MOL Gruppe und InoBat sieht eine Zusammenarbeitbei der Entwicklung einer Vielzahl von Wasserstofftechnologieprojekten in derCEE-Region vor. Diese bestehen insbesondere aus der Beschaffung und Lieferungvon Wasserstoff, der Entwicklung und Erprobung von wasserstoffreichemFlüssigkraftstoff, dem Vertrieb und Verkauf dieses Kraftstoffs undmöglicherweise dem Aufbau einer Produktionsstätte einschließlich einerBrennstoffrecyclinganlage.InoBat, ein Accelerator, der führende Industriekonzerne in Zentraleuropa mitAnbietern von Vorreitertechnologien verbindet, entwickelt ein paneuropäischesBatterie-Exzellenzzentrum mit Sitz in der Slowakei. Das Ziel von InoBat ist es,Batterieproduktions- und Demonstrationslinien für Anwendungen in den BereichenElektromobilität (Elektrofahrzeuge, Hybridfahrzeuge), Energiespeicherung(Speicher für Verbraucher und im Versorgungsbereich) und alternative Kraftstoffe(Wasserstoff) aufzubauen. Die MOL Gruppe ist ein führender integrierter mittel-und osteuropäischer Öl- und Gaskonzern und ein wichtiger Akteur auf demWeltenergiemarkt mit Aktivitäten in über 30 Ländern. Die Explorations- undProduktionsaktivitäten von MOL werden durch 80 Jahre Erfahrung im BereichKohlenwasserstoff unterstützt.Marian Bocek, Mitbegründer und Vorstandsvorsitzender von InoBat, kommentiertedie geplante Zusammenarbeit: "Die Unterzeichnung der Absichtserklärung mit derMOL Gruppe ist für InoBat ein großer Schritt nach vorn. Wir glauben, dass dielangjährige Branchenexpertise von MOL uns helfen wird, das europäische Ökosystembei Wasserstoff-Kraftstoff-Technologien zu beschleunigen indem eine integrierteeuropäische Wertschöpfungskette für alternative Kraftstoffe und E-Mobilitätgeschaffen wird. Gemeinsam mit MOL hofft InoBat, nicht nur in Europa, sondernweltweit neue Märkte zu gestalten und bestehende umzuwälzen."Oszkár Világi, Chief Innovation Officer der MOL Gruppe, sagte: "Im Einklang mitunserer Strategie MOL 2030 wollen wir innovative Projekte in CEE unterstützen,die die erwarteten revolutionären Veränderungen in Transport und Mobilitätwiderspiegeln. Mit fast 2.000 Tankstellen in der Region wollen wir unsere Kundensowohl mit traditionellen als auch mit alternativen Kraftstoffen bedienen. DieseZusammenarbeit mit InoBat wird es uns ermöglichen, das Angebot zu erweitern undeinen weiteren Meilenstein auf unserem Weg vom traditionellen Einzelhändler zumAnbieter von Kundendienstleistungen zu erreichen."ÜBER INOBATInoBat (unterstützt von der IPM Group, A.EN. Group und MSM Group) ist einregionaler Accelerator, der 2018 mit dem langfristigen Ziel gegründet wurde, deneuropäischen Markt mit neuen Energielösungen zu bedienen. Mit Einbindung derstarken Automobil-, Petrochemie- und Energiesektoren in Mittel- und Osteuropa(CEE) wird InoBat Forschungs- und Entwicklungsplattformen sowie zukünftigeProduktionslinien für Technologien entwickeln die aus europäischen Unternehmenoder internationalen Unternehmen hervorgegangen sind und die ihre globalePräsenz direkt aus dem Herzen des europäischen Kontinents heraus ausbauenwollen. InoBat strebt den Aufbau von Joint Ventures an, die Anbietern vonVorreitertechnologien über Partnerschaften mit führenden Industriekonzernen inZentraleuropa Marktzugänge ermöglichen. InoBat wird in drei Branchen arbeiten -Elektromobilität, Energiespeicherung und Wasserstoff. Weitere Informationenfinden Sie unter www.inobat.eu.ÜBER DIE MOL GRUPPEDie MOL Group ist ein integriertes, internationales Öl- und Gasunternehmen mitHauptsitz in Budapest, Ungarn. Das Unternehmen ist in über 30 Ländern tätig undbeschäftigt international 26.000 Mitarbeiter, die seit mehr als 100 Jahren inder Branche tätig sind. Die Explorations- und Produktionsaktivitäten von MOLwerden durch mehr als 80 Jahre Erfahrung im Kohlenwasserstofffeld unterstützt,und sein vielfältiges Portfolio umfasst Öl- und Gaspräsenz in 13 Ländern, mitProduktionsaktivitäten in 8 Ländern. Die MOL Group betreibt vier Raffinerien undzwei petrochemische Werke unter integriertem Supply Chain Management in Ungarn,der Slowakei und Kroatien und verfügt über ein Netzwerk von fast 2.000Servicestationen in neun Ländern in Mittel- und Südosteuropa.https://molgroup.info/en/Kontakt:Gabor OzoliM: +36704667289gmozoli@mol.huOriginal-Content von: MOL Group, übermittelt durch news aktuell