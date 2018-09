Innungskrankenkassen wehren sich gegen Manipulationen im Finanzausgleich

Berlin (ots) - Abrechnungsvereinbarungen zwischen Kliniken undKassen sind unlauter / Morbi-RSA-Reform ist dringend notwendig, eineÜbergangslösung angezeigt / Reduktion der Manipulationsmöglichkeitenim Morbi-RSA kann nur durch gezielte Maßnahmen gelingenDie Innungskrankenkassen machen sich für eine schnelle Reform desmorbiditätsorientierten Risikostrukturausgleichs (Morbi-RSA) stark.Die Delegierten der Mitgliederversammlung verabschiedeten heuteVorschläge, um Manipulationsmöglichkeiten im Morbi-RSA zu beseitigen.Sie sehen in Kodierrichtlinien verbunden mit Auffälligkeitsprüfungen,ergänzt um eine Selbstverpflichtung der Kassen, eine fundierte Basisfür ein nachhaltiges, manipulationsresistentes und transparentesFinanzsystem in der GKV."Die jüngste Vergangenheit hat noch einmal gezeigt, wie anfälligder aktuelle Finanzausgleich für Manipulationen ist: Nach dem Skandalum die Betreuungsstrukturverträge verweist der aktuelle Bericht desBundesrechnungshofes (BRH) nun auf unlautere Verträge zwischen Kassenund Kliniken. Rechnungsprüfungen werden zugunsten von pauschalenRabatten ausgesetzt", erläutert Hans-Jürgen Müller,Vorstandsvorsitzender des IKK e.V. "Wir lehnen solche Praktikenstrikt ab." Müller verweist auf Berechnungen, wonach rund zehnProzent der Abrechnungen fehlerhaft sein dürften. Somit hätten beidurchgeführten Prüfungen bis zu sieben Milliarden Euro von denKliniken an die gesetzlichen Kassen rückfließen müssen, die nunfehlten."Abgesehen von den finanziellen Einbußen führen diese Praktikenaber noch auf eine ganz andere Weise zur Schieflage im GKV-System",ergänzt Hans Peter Wollseifer, Vorstandsvorsitzender des IKK e.V.Hintergrund sei, dass bei einer festgestellten Falschabrechnung dieDiagnosen nicht in den Morbi-RSA einflössen, sehr wohl aber, wennpauschal gar nicht geprüft werde. Dies führe zuWettbewerbsverzerrungen, so Wollseifer. "Es ist an der Zeit, diesemGeschäftsgebaren auch über eine zügige Reform des Morbi-RSA Einhaltzu gebieten. Außerdem erwarten die Innungskrankenkassen einentschiedenes Vorgehen des Bundesversicherungsamtes."Die im GKV-Versichertenentlastungsgesetz (GKV-VEG) verankerteReform des Morbi-RSA bis Ende 2019 begrüßen die Innungskrankenkassenals längst überfällig. Um dieses System endlichmanipulationsresistent und wettbewerbsneutral zu gestalten, fordernsie für den ambulanten Bereich die Einführung von Kodierrichtlinien."Hierdurch werden die Diagnose- und die Versorgungsqualität erhöhtund offenkundige Manipulationsmöglichkeiten reduziert", führt derVorstandsvorsitzende Müller aus. "Im stationären Bereich sindKodiervorschriften bereits seit Langem etabliert und akzeptiert. Eineintersektorale Differenzierung ist daher nicht nachvollziehbar."Nach Ansicht der Innungskrankenkassen reichen Kodierrichtlinienalleine aber nicht aus - deren Einhaltung muss auch kontrolliertwerden. Darüber hinaus sehen die Innungskrankenkassen auch die GKVselbst in der Pflicht: Sie sollte sich zugunsten einer solidarischenWettbewerbsordnung ebenso wie zum Schutz ihrer Versicherten eineSelbstverpflichtung auferlegen, Kodierungen nicht zu beeinflussen."Eine transparente Compliance, die auch auf freiwilliger Basiserfolgen kann, trägt unserer Ansicht nach maßgeblich dazu bei, eineEinflussnahme der Kassen auf das Kodierverhalten, auch inGraubereichen, zu unterbinden", erklären die VorstandsvorsitzendenMüller und Wollseifer.Bis zum Inkrafttreten des reformierten Morbi-RSA fordern dieInnungskrankenkassen eine Übergangsregelung, um bereits im nächstenJahr Wettbewerbsverzerrungen zu minimieren. "Ziel muss es sein,bestehenden Marktkonzentrationen, etwa wie in Sachsen und Thüringen,entgegenzuwirken" sagt Jürgen Hohnl, Geschäftsführer des IKK e.V.Dies gelänge beispielsweise durch eine Halbierung der Über- undUnterdeckungen für berücksichtigungsfähige Leistungsausgaben imMorbi-RSA nach dem Vorbild der Zuweisungen für Krankengeldausgaben.Über den IKK e.V.:Der IKK e.V. ist die Interessenvertretung von Innungskrankenkassenauf Bundesebene. Der Verein wurde 2008 gegründet mit dem Ziel, dieInteressen seiner Mitglieder und deren mehr als fünf MillionenVersicherten gegenüber allen wesentlichen Beteiligten desGesundheitswesens zu vertreten. Dem IKK e.V. gehören die die BIGdirekt gesund, die IKK Brandenburg und Berlin, die IKK classic, dieIKK gesund plus, die IKK Nord sowie die IKK Südwest an.Pressekontakt:PressesprecherinIris KampfTel.: 030 202491-32Fax: 030 202491-50E-Mail: iris.kampf@ikkev.deOriginal-Content von: IKK e.V., übermittelt durch news aktuell