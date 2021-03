Innovex Downhole Solutions schließt die Übernahme von Rubicon Oilfield International ab und etabliert damit einen weltweit führenden unabhängigen Anbieter von hochwertigen Ölfeldprodukten und technischen Dienstleistungen

Weitere Suchergebnisse zu "WTI Rohöl NYMEX Rolling":

Houston (ots/PRNewswire) - Innovex Downhole Solutions, Inc. ("Innovex") gab heute bekannt, dass es die zuvor angekündigte Übernahme von Rubicon Oilfield International ("Rubicon") abgeschlossen hat - was Innovex als branchenführendes, unabhängiges, bohrlochzentriertes Produkt- und Technologieunternehmen weiter festigt.Das Geschäft wird weiterhin von Adam Anderson, CEO von Innovex, geleitet."Ich freue mich, bestätigen zu können, dass die Transaktion nun abgeschlossen ist, und wir freuen uns darauf, die dynamischen US-Aktivitäten von Innovex mit der breiten internationalen Stärke von Rubicon zu kombinieren, um unseren Kunden mit unserem erweiterten Technologieportfolio, das die Bereiche Bohren, Bohrlochbau, Fertigstellung, Produktion, Fischerei und Intervention umfasst, einen größeren Mehrwert zu bieten", so Anderson. "Der heutige Tag stellt einen wichtigen Meilenstein für die Mitarbeiter und andere Stakeholder sowohl von Rubicon als auch von Innovex dar - gemeinsam sind diese äußerst fähigen Organisationen nun in der Lage, unseren Kunden eine umfangreiche Palette an hochwertigen Bohrlochprodukten anzubieten, mit einer starken Präsenz in jedem wichtigen geografischen Markt, unterstützt von einem außergewöhnlichen Team kreativer und engagierter Männer und Frauen."Informationen zu Innovex Downhole Solutions:Innovex Downhole Solutions, Inc. entwickelt, fertigt und installiert eine Reihe von einsatzkritischen Lösungen für den Bohrlochbau, die Bohrlochkomplettierung und die Bohrlochproduktion für Onshore- und Offshore-Betreiber in den wichtigsten Förderregionen weltweit. Zu den Kernprodukten von Innovex gehören SWAGETM auflösbare Frac-Plugs, WearSox® Tiefwasser-Zentralisierungsprodukte, ORIOTM Toe-Ventile, TOMCATTM Frac-Plugs aus Verbundwerkstoffen, Ranger / Scout Liner Hanger Systeme, Thru Tubing Services, CentraMax Zentralisierer, Float-Ausrüstung, Stage Cementing Tools, aufblasbare Casing Packer und QCI Artificial Lift Technologien. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Houston, Texas, und verfügt über Servicezentren in allen wichtigen Öl- und Gasgebieten der USA, in Saudi-Arabien und im Oman. Innovex wird von Intervale Capital und Warburg Pincus unterstützt.Weitere Informationen finden Sie unter www.innovex-inc.comPressekontakt:Für InnovexNichola Alexandernichola.alexander@rubicon-oilfield.com+1 346 666 8264Elizabeth Johnsonelizabeth.johnson@innovex-inc.com+1 281 602 7815Original-Content von: Innovex, übermittelt durch news aktuell