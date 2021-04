Innoveo kündigt Serie-A-Finanzierungsrunde von 15 Millionen Dollar an

New York (ots/PRNewswire) - Innoveo, ein führender Anbieter von No-Code-Lösungen für Unternehmen, hat nach einem sehr erfolgreichen Jahr 2020 den Abschluss seiner Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 15 Millionen US-Dollar bekannt gegeben.Paulson & Co. Inc., gegründet von John A. Paulson, und ein verbundener Fonds von Michael E. Tennenbaum (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3133983-1&h=1168433071&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3133983-1%26h%3D1172341908%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ccccsj.org%252Fteam%26a%3DMichael%2BE.%2BTennenbaum&a=Michael+E.+Tennenbaum) sind Erstinvestoren von Innoveo und werden sich Everstone Capital (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3133983-1&h=4067930130&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3133983-1%26h%3D2017558090%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.everstonecapital.com%252F%26a%3DEverstone%2BCapital&a=Everstone+Capital), einer der führenden Investmentfirmen in Asien, die sich auf grenzüberschreitende Investitionen zwischen Nordamerika und Asien sowie auf inländische Investitionen in Indien und Südostasien konzentriert, und dem Managementteam als Aktionäre anschließen. Der Erlös wird in erster Linie für den Ausbau des Vertriebsteams und der Marketingaktivitäten verwendet, um die Möglichkeiten für strategische Partnerschaften zu erweitern. Die Mittel werden auch dazu verwendet, das Produktangebot von Innoveo weiter zu verbessern, indem die Entwicklung von Plattformen und die Forschung und Entwicklung beschleunigt werden - eine Erweiterung der Fähigkeiten, um ein Top-Anwärter im hart umkämpften Technologiebereich zu sein.Innoveo ist seit mehr als 10 Jahren ein Vorreiter in der No-Code-Technologie und liefert maßgeschneiderte Unternehmensanwendungen, um die digitale Transformation von Unternehmen weltweit zu beschleunigen.Seit der Übernahme durch iSource und Everstone Capital im Jahr 2018 hat sich Innoveo zu einer ausgereiften und schlanken Organisation entwickelt, die auf der Grundlage ihres marktführenden No-Code-Plattform-as-a-Service-Angebots Innoveo Skye® (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3133983-1&h=3364902294&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3133983-1%26h%3D866762027%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.innoveo.com%252Finnoveo-skye-platform-features-innoveo%252F%26a%3DInnoveo%2BSkye%25C2%25AE&a=Innoveo+Skye%C2%AE) mehrere Unternehmenslösungen für Tier-1-Versicherungsträger bereitstellt und neue Produkte wie Innoveo eBro und Innoveo Cyber auf den Markt bringt, während sie gleichzeitig ihre Vertriebskapazitäten grundlegend überarbeitet. Als Beweis für sein Wachstum hat Innoveo mehrere neue Großkunden gewonnen, die vertraglich vereinbarten wiederkehrenden Umsätze mehr als verdoppelt und eine beeindruckende Deal-Pipeline aufgebaut, die sich im Vergleich zum Vorjahr vervierfacht hat.Mit einem starken Anstieg der Abonnementumsätze im Jahr 2020 ist das Unternehmen gut positioniert, um sein Wachstum im Jahr 2021 weiter zu beschleunigen. Kürzlich erwähnt in Forrester's Now Tech: General-Purpose Low-Code Development Platforms, Q1 2021 Report, hat Innoveo seine Position als Spitzenreiter unter den aufstrebenden globalen Technologieanbietern gefestigt und revolutioniert die Art und Weise, wie Unternehmensanwendungen erstellt werden."Wir glauben, dass die No-Code-Technologie zunehmend als Game-Changer für Unternehmen anerkannt wird, die ihre Geschäftsprozesse in vielen Branchen digitalisieren wollen, insbesondere aber in der Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche, wo wir uns einen First-Mover-Vorteil gesichert haben", so Amir Ghaffar, CEO von Innoveo. "Mit unserem Innoveo Skye® (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3133983-1&h=3364902294&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3133983-1%26h%3D866762027%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.innoveo.com%252Finnoveo-skye-platform-features-innoveo%252F%26a%3DInnoveo%2BSkye%25C2%25AE&a=Innoveo+Skye%C2%AE)Plattform-as-a-Service (PaaS)-Angebot, vorgefertigten Acceleratoren und Out-of-the-Box-Lösungen für gängige Kundenanwendungsfälle haben wir die Time-to-Market deutlich komprimiert und unseren Kunden ermöglicht, neue Anwendungen innerhalb weniger Wochen auf den Markt zu bringen und so ihren Wettbewerbsvorteil im Zeitalter der digitalen Transformation zu sichern.""Innoveo zeichnet sich durch eine wirklich differenzierte Plattform aus, die die Markteinführung beschleunigt und es den Kunden ermöglicht, Geschäftsprozesse über verschiedene Branchen hinweg zu digitalisieren. Wir freuen uns, mit Innoveo zusammenzuarbeiten und ihnen bei der globalen Skalierung ihres Geschäfts zu helfen", sagte John Paulson, Gründer von Paulson & Co.Q Advisors LLC (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3133983-1&h=1000354227&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3133983-1%26h%3D3940277024%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fqllc.com%252F%26a%3DQ%2BAdvisors%2BLLC&a=Q+Advisors+LLC) und Acuity Advisors, (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3133983-1&h=3931319&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3133983-1%26h%3D3179339906%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.acuity.co.uk%252F%26a%3DAcuity%2BAdvisors%252C&a=Acuity+Advisors%2C) Mitglieder einer globalen TMT-Investmentbanking-Allianz, gaben bekannt, dass sie gemeinsam als exklusive Finanzberater für Innoveo bei diesem Fundraising-Vorhaben fungieren.Informationen zu Innoveo:Innoveo ist ein globaler Technologieanbieter, der mit seiner No-Code-Plattform Innoveo Skye® nachweislich Go-to-Market-Strategien beschleunigt und digitale Transformationsprozesse vorantreibt. Von der Versicherungsbranche bis hin zu Finanzdienstleistungen und Immobilien hat Innoveo mehr als 500 Anwendungen geliefert und Transaktionen im Wert von mehr als 1 Milliarde Dollar für Unternehmen auf der ganzen Welt abgewickelt, wie z. B. Zurich Insurance, Allianz, Chubb, Rakbank und Marriott.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1490944/Innoveo_Series_A_Announcement_With_Background.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3133983-1&h=1446446722&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3133983-1%26h%3D278983107%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1490944%252FInnoveo_Series_A_Announcement_With_Background.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1490944%252FInnoveo_Series_A_Announcement_With_Background.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1490944%2FInnoveo_Series_A_Announcement_With_Background.jpg)Pressekontakt:marketing@innoveo.comOriginal-Content von: Innoveo AG, übermittelt durch news aktuell