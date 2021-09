Innovent Biologics Aktie: Innovent und UNION therapeutics schließen Lizenzvertrag ab!

Das Privatunternehmen UNION therapeutics A/S und die Tochtergesellschaft von Innovent Biologics Inc. (OTC:IVBIY) haben eine strategische Kooperations- und Lizenzvereinbarung zur Entwicklung und Vermarktung von Orismilast in China geschlossen.

Im Rahmen der Vereinbarung gewährt UNION Innovent eine exklusive Lizenz zur Erforschung, Entwicklung und Vermarktung von Orismilast in China, einschließlich der Teilnahme an und der Rekrutierung von chinesischen Patienten für potenzielle künftige globale Studien



