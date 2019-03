Innovator – Innovator IBD Breakout Opportunities: Da kann man verrückt werden!

An der Börse NYSE Arca schloss die Innovator - Innovator IBD Breakout Opportunities-Aktie am 28.03.2019 mit dem Kurs von 20 USD.

Auf Basis von insgesamt 4 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Innovator - Innovator IBD Breakout Opportunities entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Technische Analyse: Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Schauen wir uns den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Innovator - Innovator IBD Breakout Opportunities-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen an. Dieser Wert beträgt aktuell 20,16 USD. Damit liegt der letzte Schlusskurs (20 USD) auf ähnlichem Niveau (Unterschied -0,79 Prozent). Wir bewerten die Aktie auf dieser Basis damit als "Hold" Wie sieht diese Rechnung aus, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage bestimmt? Auch für diesen Wert (19,57 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,2 Prozent), somit erhält die Innovator - Innovator IBD Breakout Opportunities-Aktie auch für diesen ein "Hold"-Rating. Die Innovator - Innovator IBD Breakout Opportunities-Aktie wird für die einfache Charttechnik in Summe somit mit einem "Hold"-Rating versehen.

2. Relative Strength Index: Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Innovator - Innovator IBD Breakout Opportunities heran. Zunächst der RSI7: dieser liegt aktuell bei 50,76 Punkten, zeigt also an, dass Innovator - Innovator IBD Breakout Opportunities weder überkauft noch -verkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Hold"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI schwankt weniger stark im Vergleich. Auch hier ist Innovator - Innovator IBD Breakout Opportunities weder überkauft noch -verkauft (Wert: 47,62), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. Zusammen erhält das Innovator - Innovator IBD Breakout Opportunities-Wertpapier damit ein "Hold"-Rating in diesem Abschnitt.

3. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Innovator - Innovator IBD Breakout Opportunities im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich negative Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Innovator - Innovator IBD Breakout Opportunities. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Sell"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Sell".