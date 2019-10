Strasbourg (ots) -Produziert von der Bilderfest GmbH in Ko-Produktion mit BR, ARTE,MDR und gefördert durch den FFF Bayern. Exklusive Einblicke in dieaktuelle KI-Entwicklung, Interviews mit Turing-Preisträger Yann LeCunund Futuristin Amy Webb. Ab sofort alle sieben Folgen online in denMediatheken von ARTE und BR.Wie schlau ist künstliche Intelligenz? Müssen wir Angst vor ihrhaben? Oder kann sie bald viele unserer Probleme lösen? Die Webserie"Helena. Die Künstliche Intelligenz" geht diesen Fragen nach undbietet informative und humorvoll-satirische Einblicke in die aktuelleEntwicklung von künstlicher Intelligenz. Das innovative Webformat isthalb fiktional, halb dokumentarisch und stellt so Vorstellungen undRealität direkt gegenüber. Ab sofort sind alle sieben Folgen in denMediatheken von ARTE und BR abrufbar.Die fiktionale Rahmenhandlung der Serie spielt satirisch mitAssoziationen aus Science-Fiction-Filmen wie Black Mirror, BladeRunner oder Her, während der Doku-Teil die Zuschauerinnen undZuschauer mit dem tatsächlichen Entwicklungsstand künstlicherIntelligenz konfrontiert. Die siebenteilige Webserie - produziert vonder Bilderfest GmbH in Ko-Produktion mit ARTE, BR, MDR und gefördertdurch den FFF Bayern - blickt dabei teils exklusiv hinter dieKulissen der aktuellen KI-Entwicklung, in verschiedeneForschungslabore, Tech-Konzerne und Start-ups auf der ganzen Welt.Fiktionale RahmenhandlungIn der Serie treffen wir den Entwickler Sven (Michael Kranz, u.a.Hindafing). Er schafft sich eine künstliche Intelligenz, die erHelena nennt und die als Hologramm in Form einer blonden Frau (TeresaRizos, u.a. Servus Baby) daherkommt. Doch diese wirkt anfangs eherwie eine Art "Baby mit Wikipedia im Kopf" - und so schickt SvenHelena zum Lernen in Forschungslabore auf der ganzen Welt: zumRoboterbaby iCub nach Genua, zu Facebook AI nach Paris oder zurMoralmaschine nach Darmstadt. Und Helena lernt, viel effizienter alsjeder Mensch das könnte - doch nicht ganz so wie von Sven gedacht.Warum landet Helena auf einmal beim Waffenhersteller General Roboticsin Israel? Und dann greift sie auch noch Svens Facebook-Daten ab undanalysiert seinen "negativen Mutterkomplex". Eine komplizierte(Liebes-)Geschichte beginnt.Dokumentarische Einblicke in die KI-ForschungWas kann künstliche Intelligenz wirklich? Turing-Preisträger undLeiter von Facebook AI Yann LeCun, der in Paris sein Labor für einenexklusiven Einblick öffnet, macht deutlich: "Im Moment kann dieintelligenteste Maschine für eine sehr anspruchsvolle Aufgabe sehreffizient sein, hat aber viel weniger gesunden Menschenverstand alseine Katze." "Künstliche Intelligenz ist im Grunde ein smarterFachidiot", fügt Martina Mara, Robo-Psychologin am Linzer Instituteof Technology, hinzu.Künstliche Intelligenz könnte aber tatsächlich unseren Alltagerleichtern. Doch das nur, wenn wir heute die richtigen Weichenstellen. Hier warnt die Futuristin Amy Webb: "Die Zukunft der KIbasiert auf Entscheidungen, die bei nur neun börsennotiertenUnternehmen getroffen werden. Drei sind in China - Alibaba, Tencentund Baidu. Sechs in den USA: das sind Google, Microsoft, Apple,Facebook, IBM und Amazon. Ich nenne sie die G-Mafia." Geschwindigkeitund Profit werden laut Webb durch die G-Mafia vor gesellschaftlicheInteressen gestellt. Künstliche Intelligenz wird eher zur Überwachungund Manipulation eingesetzt statt beispielsweise dafür, Lösungen fürden Klimaschutz zu finden. "Künstliche Intelligenz kann unser Lebenverbessern. Aber nur, wenn wir heute hart dafür arbeiten!", erklärtWebb."Helena. Die Künstliche Intelligenz" ist ein Projekt vonShowrunnerin Christiane Miethge. Für das Drehbuch ist Janina Dahseverantwortlich, Regie führte Fabian Korbinian Wolf. Alle siebenFolgen der Webserie sind ab sofort für fünf Jahre online in der ARTEMediathek unter arte.tv/helena und in der BR Mediathek unterbr.de/helena, ab 21. November in der ARD Mediathek, und ab 8.Dezember auch online beim MDR abrufbar. Unter dem Titel "WerdenMaschinen zu Menschen? Was Künstliche Intelligenz wirklich kann"sendet das MDR-Fernsehen am 15. Dezember um 22.20 Uhr die Doku zurWebserie.Presskit Helena. Die Künstliche Intelligenz:https://my.hidrive.com/share/bt5wxz2p75#$/Alle sieben Folgen ("Schöpfung", "Gefühle", "Gut oder Böse","Datenparadies", "Fortpflanzung", "Waffen", "Erwachen") der Webserie"Helena. Die Künstliche Intelligenz in den Mediatheken:arte.tv/helenabr.de/helenaPressekontakt:Michel Kreß / michel.kress@arte.tv / Tel: +33 3 90 14 21 63 /@ARTEpresseOriginal-Content von: ARTE G.E.I.E., übermittelt durch news aktuell