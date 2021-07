Innovatives Vorhersage-GNSS: Rx Networks(TM) kündigt StarCourse(TM) an

Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) - Der GNSS-Assistenzdienst Location.io(TM) von Rx Networks(TM) bringt StarCourse(TM), die nächste Weiterentwicklung der erweiterten Ephemeriden-Dienste, heraus.Echtzeit-Ephemeridendienste verschaffen GNSS-Chipsätzen in vernetzten Mobilgeräten seit langem einen Vorsprung bei der genauen und schnellen Positionsbestimmung. Bei Geräten mit eingeschränkter Konnektivität bieten typische Lösungen für erweiterte Ephemeriden einen Vorsprung mit 7 bis 14 Tagen bei den Ephemeridendaten. Mit der Entwicklung des IoT sind ein geringer Stromverbrauch und eine Begrenzung der Verbindungszeit unerlässlich, um die Nutzungsdauer des Geräts zu verlängern. Das stellt IoT-Anbieter, die ein erweitertes Ephemeriden-Angebot suchen, das den Ressourcenverbrauch im Fahrzeug minimieren kann, ohne dabei Kompromisse bei der Genauigkeit einzugehen, vor eine Herausforderung.StarCourse übertrifft diese Herausforderung mit einer 50 %igen Reduzierung der RAM-Anforderungen, einer 90 %igen Reduzierung der CPU-Zyklen und einer Ephemeridengenauigkeit, die die der vorherigen Marktangebote übertrifft. Das bietet den Kunden von Rx Networks die Möglichkeit, die Nutzungsdauer ihrer Produkte verlängern und gleichzeitig ein herausragendes Positionierungserlebnis anzubieten. Den StarCourse-Abonnenten wird eine vollständige Anpassung der Daten angeboten, so dass sie die optimale Lösung für ihre spezifischen Bedürfnisse erstellen können.Infolgedessen ermöglicht StarCourse eine autonome Positionierung auf einer breiteren Palette von verbundenen GNSS-IoT-Geräten. Dazu gehören Asset-Tracking, Wearables, fest eingebaute Navigationsgeräte und mobile Geräte. Für Situationen, in denen Genauigkeit an erster Stelle steht, bietet StarCourse Premium ultrapräzise vorhergesagte Ephemeriden für die ersten 24 Stunden.Chris Perriam, Product Owner bei Rx Networks, erklärte: "GNSS-Assistenzdienste sind unerlässlich, um die Anforderungen der boomenden IoT-Welt an räumliche Intelligenz zu lösen. StarCourse hat das Ziel, so schnell wie möglich alle angeschlossenen Geräte mit Positionsinformationen zu versorgen.Rx Networks liefert zuverlässige, zeitnahe und relevante Standortinformationen, die die Verbindung zwischen Menschen, Geräten und Unternehmen stärken, indem sie das GNSS-Erlebnis verbessern und erweiterte Möglichkeiten für Produkte und Dienste der nächsten Generation schaffen.Location. Enlightened.(TM)Informationen zu Rx Networks Inc.Rx Networks ist ein Unternehmen für mobile Positionierungstechnologie für den Massenmarkt mit Sitz in Vancouver, British Columbia, Kanada. Seit 2006 verlassen sich führende Halbleiteranbieter, Gerätehersteller und Netzbetreiber auf Rx Networks, wenn es um die Echtzeit- und Vorhersageverarbeitung von GNSS-, Wi-Fi-, Mobilfunk- und Sensordaten für ihre Standortanforderungen geht. Milliarden von Geräten profitieren jeden Tag von den GNSS-Datendiensten von Rx Networks.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1553383/Rx_Networks_Inc__Rx_Networks__Announces_StarCourse____The_Next_G.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3211837-1&h=4179781274&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3211837-1%26h%3D3176836451%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1553383%252FRx_Networks_Inc__Rx_Networks__Announces_StarCourse____The_Next_G.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1553383%252FRx_Networks_Inc__Rx_Networks__Announces_StarCourse____The_Next_G.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1553383%2FRx_Networks_Inc__Rx_Networks__Announces_StarCourse____The_Next_G.jpg)Pressekontakt:PATRICK MARVIN CASIANO, Leiter Produktmarketing, rxnetworks.com, pcasiano@rxnetworks.com, +1.604.685.8988 Durchwahl 266Original-Content von: Rx Networks Inc., übermittelt durch news aktuell