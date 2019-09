Innovatives Portal für Menschen mit Depressionen ausgezeichnet

Hamburg (ots) - Wie verschafft man Menschen mit depressivenStörungen, die zudem wenig digitalaffin sind, Zugang zu einerregionalen digitalen Gesundheitsplattform für seelische Gesundheit?Mit dem Konzept der WebApp "Sorgst Du Dich?" wurde ein solchesAngebot unter der Leitung des Asklepios Fachklinikums Göttingenzusammen mit der Universitätsmedizin Göttingen, dem SoftwareanbieterMinddistrict und dem Landkreis Northeim (südliches Niedersachsen)sowie der Gesundheitsregion Nord (Schleswig-Holstein) auf demHealthcare Hackathon in Berlin konzipiert und von der Juryausgezeichnet."Zwischen 30 und 50 Prozent aller Depressionen werden gar nichtdiagnostiziert, weil die Checkliste zum Nachweis dieser häufigenpsychischen Erkrankung gar nicht angewandt oder ausgefüllt wird",sagt Privatdozent Dr. Knut Schnell, Ärztlicher Direktor des AsklepiosFachklinikums Göttingen. "Auf "Sorgst Du Dich?" ist sie integriertund soll als niedrigschwelliges Angebot Betroffenen oder ihrenAngehörigen wertvolle Informationen über das mögliche Vorliegen einerDepression bieten." Der Vorteil: Für den Hausarzt ist die Diagnosemit den Ergebnissen denkbar einfach - und der Patient erhält sofortZugang zum Programm Minddistrict, das ihn im Krankheitsverlauf auchüber mehrere mögliche Stufen der Therapie bei verschiedenenBehandlern unterstützen kann. Die Jury des Healthcare Hackathonsprämierte das Konzept mit einem Workshop beim Bundesministerium fürGesundheit."Wir freuen uns über die Auszeichnung und sehen sie alsErmutigung, solche digitalen Angebote für Menschen mit psychischenStörungen, die es in anderen Ländern wie den Niederlanden bereitsgibt, auch in Deutschland zu etablieren", so PD Dr. Schnell. AmBedarf besteht nach Ansicht des Psychiaters kein Zweifel, denn etwa 8Prozent der Bevölkerung sind an einer Depression erkrankt. PsychischeErkrankungen verursachen nach Angaben der Krankenkassen alsdritthäufigste Ursache krankheitsbedingte berufliche Fehltage.Leichte und mittelschwere Depressionen werden in der Regel vonHausärzten behandelt, für die das Portal mit der integriertenCheckliste die Diagnose vereinfacht. "Heute sind Depressionen sehrgut behandelbar", erklärt PD Dr. Schnell, "in zwei Dritteln der Fälleist bereits der erste Therapieversuch erfolgreich." Dabei stehen denÄrzten eine Reihe von wirksamen psychotherapeutischen Methoden undAntidepressiva mit unterschiedlichem Mechanismus zur Verfügung, sodass die Auswahl individuell anhand der Symptome und individuellenVerträglichkeit getroffen werden kann.Das in den Niederlanden entwickelte Programm Minddistrict wirdweltweit bereits von knapp einer halben Million Menschen genutzt undbietet unterschiedliche Therapiemodule, die vom Behandlerzusammengestellt werden können, um den individuellen Bedürfnissen derPatienten gerecht zu werden. Damit wird für die Behandlung auch dieZeit zwischen den persönlichen Terminen nutzbar.Link zum Asklepios Fachklinikum Göttingen (http://ots.de/zubGfv)Link zu minddistrict (https://www.minddistrict.com/de-de)Kontakt für Rückfragen:Asklepios KlinikenKonzernbereich Unternehmenskommunikation & MarketingTel.: (0 40) 18 18-82 66 36E-Mail: presse@asklepios.com24-Stunden-Rufbereitschaft der Pressestelle: (040) 1818-82 8888.Besuchen Sie Asklepios im Internet, auf Facebook oder YouTube:www.asklepios.comhttps://gesundleben.asklepios.comwww.facebook.com/asklepiosklinikenwww.youtube.com/asklepiosklinikenPflege-Blog: "Wir sind Pflege" (https://wir-sind-pflege.blog)Original-Content von: Asklepios Kliniken, übermittelt durch news aktuell