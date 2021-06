Innovatives Nanjing: Globale Weisheit sammeln, um eine gemeinsame Zukunft zu schaffen

Nanjing, China (ots/PRNewswire) - Am Morgen des 21. Juni wurde die 2021 Nanjing-Tech-Woche offiziell eröffnet. Es erregte weltweite Aufmerksamkeit und eröffnete erneut den "Innovationsmoment".Bei der Eröffnungsfeier sagte Xu Nanping, stellvertretender Minister des Ministeriums für Wissenschaft und Technologie: "Nanjing hat als erstes Batch nationaler innovativer Städte einen neuen Maßstab für den Aufbau nationaler innovativer Städte gesetzt." Laut dem Organisationskomitee der Nanjing-Tech-Woche wird es weiterhin die Bemühungen verstärken, Nanjing bei der Schaffung von originellen Innovationen und Anstrengungen in den Bereichen strategische Quelle, Kohlenstoffspitzen, Kohlenstoffneutralität und wissenschaftliches und technologisches System umfassende Reform Pilotbereiche zu unterstützen.In der Grundsatzrede sagte Fan Gang, Wirtschaftsprofessor an der Universität Peking, dass die Chinesische Akademie der Wissenschaften als nationale strategische wissenschaftliche und technologische Kraft immer enger mit Nanjing kooperiert, und eine Gruppe von CAS-Hochleistungs-Innovationsressourcen beschleunigt das Zusammenkommen und bildet ein regionales Innovationshochland von Themenclustern und räumlicher Agglomeration. Auf dem Treffen wurde das Nationale Technologie-Innovationszentrum für Halbleiter der 3. Generation (Nanjing) enthüllt.Als Vertreter Russlands, dem Gastland der diesjährigen Tech-Woche, sagte Herr Raspertov, amtierender Direktor der Abteilung für internationale Zusammenarbeit des Ministeriums für Wissenschaft und Hochschulbildung der Russischen Föderation, in einer Online-Rede, dass die diesjährige Tech-Woche eine reiche Reihe von russisch-chinesischen Kooperationsaktivitäten hat, die Informationstechnologie, Biotechnologie, neue Materialien, KI und andere Bereiche betreffen. Diese vertiefte Zusammenarbeit zeigte, dass russische und chinesische Wissenschaftler und Forscher daran interessiert sind, Kontakte zu knüpfen und eine für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit in den Schwerpunktbereichen beider Länder zu entwickeln. "Ich glaube, dass die verschiedenen Aktivitäten, die hier stattfinden, dazu beitragen werden, eine nachhaltige Plattform aufzubauen und die Umsetzung internationaler wissenschaftlicher und technologischer Projekte und Innovationskooperationen zu fördern."Die Weltorganisation für geistiges Eigentum veröffentlichte die Ausgabe 2020 des globalen Innovationsindexes, der zeigt, dass Nanjing in vier Jahren eine große Verbesserung erreicht hat und sein Ranking von Platz 94 im Jahr 2017 auf Platz 21 gesprungen ist; Nanjing liegt auf Platz 8 der globalen wissenschaftlichen Forschungsstädte, die von der maßgeblichen Zeitschrift "Nature" ausgewählt wurden.Innovation wurde in das Blut von Nanjings Entwicklung integriert und ist zum unverwechselbaren Temperament der Stadt geworden.Links für Bildanhänge:Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=394590Bildunterschrift: Purple Mountain Innovationskonferenz der Nanjing-Tech-WocheFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1551490/Nanjing_Tech_Week.jpgPressekontakt:Herr WangTel.: +86-10-63074558Original-Content von: The Organizing Committee of Nanjing Tech Week, übermittelt durch news aktuell