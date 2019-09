Innovatives Hunan heißt die Welt willkommen - Chinas Außenministerium führt Werbekampagne durch, um Entwicklungsleistungen von Hunan vorzustellen

Peking (ots/PRNewswire) - Am 12. September richtete ChinasAußenministerium eine globale Werbeveranstaltung unter dem Motto"China in der neuen Ära: Das innovative Hunan heißt die Weltwillkommen" aus.Durch die Werbeveranstaltung, die gemeinsam vom chinesischenAußenministerium und der Volksregierung der Provinz Hunan organisiertwurde, sollen die bedeutenden Errungenschaften in derwirtschaftlichen und sozialen Entwicklung präsentiert werden, dieHunan seit der Gründung der Volksrepublik China erzielt hat. Sieveranschaulicht, inwiefern die Provinz die Belt-and-Road-Initiativefördert und die Entwicklungsplanung verbessert, indem diegeografische Stärke von Hunan ausgenutzt wird. Die Provinz verbindetnicht nur die Ostküstenregion mit den zentral gelegenen bzw.westlichen Gebieten, sondern fungiert auch als Knotenpunkt zwischendem Jangtse-Wirtschaftsgürtel und den wirtschaftlich geöffnetenKüstengebieten. Durch diese Aktion wird eine effektive Plattform fürverschiedene Parteien geschaffen, um ein besseres Bild von Hunan zugewinnen sowie die Zusammenarbeit zu verstärken.Die Provinz Hunan, kurz "Xiang", gilt als Schlüssel für dasTransportwesen in Zentralchina. Sie ist als Wiege der chinesischenRevolution bekannt und das Zuhause vieler wichtiger Persönlichkeiten.Im Zuge ihres Wachstums hat die Provinz sich zunehmend weltoffengezeigt und sich mithilfe der Stärken anderer als Pionier mitInnovationsgeist behauptet. So konnte eine bedeutende undtiefgreifende Kultur gepflegt werden.Hier in Hunan können Besucher in die Geschichte eintauchen undalles darüber erfahren, warum Südchina in der Bronzezeit vor dreiMillionen Jahren eine Blütezeit erlebte, oder die 2000 Jahre alteChinesin Xin Zhui, auch als Lady Dai bekannt, bewundern - eine derbesterhaltenen Mumien der Welt. Beliebt ist auch ein Besuch der 1000Jahre alten Yuelu-Akademie, während Fans der Unterhaltungskultur sicham Drehort des Hollywood-Avatar-Blockbuster "Hallelujah Mountains" inZhangjiajie umschauen können. Wer sich für das wirtschaftlicheAufstreben vom ländlichen China interessiert, sollte unbedingt dasDorf Shibadong besuchen, der Inbegriff von ChinasArmutsbekämpfungspolitik mit Schwerpunkt West-Hunan. Wer Projektebesucht, wie die Einrichtung der Yuelu Mountain College Town und derMalanshan Video Cultural and Creative Community, wird Hunan vonseiner florierenden Seite erleben.In den vergangenen Jahren hat Hunan sich wirtschaftlich geöffnet,um Innovationen voranzutreiben und durch Entwicklungsarbeitaufzublühen. Seitdem konnten neue Erfolge in Bereichen wieWissenschaft und Technologie, Fertigung, Kultur und Innovation fürArmutsbekämpfung gefeiert werden, was ein hochwertiges Wachstumsichert. Wie auch andere Teile von China ist Hunan stolz auf seineErrungenschaften im Verlauf der letzten 70 Jahre. Sein BIP sprang von1,77 Milliarden Yuan im Jahr 1949 auf 3,64 Billionen Yuan und liegtsomit landesweit auf Platz acht. Auch das Pro-Kopf-BIP der Provinzstieg von weniger als 10 USD auf 8.000 USD an.Hunan setzt sich weiterhin für Innovationen und Weltoffenheit ein,um hochwertige Entwicklungsarbeiten voranzutreiben. Insofern ist dieProvinz um eine Zusammenarbeit mit Fortune Global 500-Unternehmenbemüht, um die industrielle Wertschöpfungskette emporzuklettern undein solides internationales und marktorientiertes Geschäftsumfeld zuschaffen, das auf Rechtsstaatlichkeit beruht. Mittlerweile konnteHunan Handelsbeziehungen mit über 200 Ländern und Regionen knüpfensowie Investitionen und Projekte von 173 Fortune Global-Unternehmensichern. Darüber hinaus haben 1.500 Unternehmen aus Hunan ihreGeschäftstätigkeiten auf 92 Länder und Regionen ausgeweitet, mitGesamtauslandsinvestitionen in Höhe von 23,382 Milliarden USD.Hochmoderne Technologien, wie Super-Rechner, Superhybridreis,Magnetschwebetechnik, das Beidou-Satellitennavigationssystem undTiefseebohrung sowie die florierende intelligente Fertigungsbranchesind im Zuge seines Innovationsdrangs zum schillerndsten"Markenzeichen" von Hunan geworden. Darüber hinaus wird etwa dieHälfte aller zentralen Bauteile für den chinesischenHochgeschwindigkeitszug in Hunan gefertigt und von zehn chinesischenkleinen Flugzeugtriebwerken werden neun in Hunan hergestellt, wo auch80 % der globalen Betonbaumaschinenproduktion stattfindet. Liuyangexportiert 60 % von Chinas Feuerwerkskörpern. Andere Städte in Hunan,wie Liling und Zhuzhou, besitzen einen Weltmarktanteil fürKeramiktassen und Elektrolokomotiven von 25 % bzw. 20 %.Das innovative und offene Hunan gilt als Hoffnungsträger, derUnternehmen eine leuchtende Zukunft verspricht und das Interesse vonden Großstädten der Welt auf sich zieht. Die 2019 China (Changsha)International Construction Equipment Exhibition hieß beispielsweise1.152 chinesische und ausländische Unternehmen aus derBaumaschinenindustrie willkommen. Auch die erste China-AfricaEconomic and Trade Expo war ein großer Erfolg für Hunan, da diese vonzahlreichen Ausstellern aus 53 Ländern und Dutzenden internationalenOrganisationen bzw. 