Innovatives Arcadis-Konzept reduziert Konflikte bei Bauvorhaben / Integrative Projektabwicklung (IPA) und kooperative Vertragsmodelle sichern Projekterfolg

Darmstadt (ots) - Rund 26 Millionen Euro haben die vom ArcadisContract Solutions Team im Jahr 2017 in Kontinentaleuropa betreutenStreitigkeiten zwischen Vertragspartnern bei Bauprojekten imDurchschnitt gekostet. Die benötigte Zeit, um solche Konflikte zulösen, stieg im Vergleich zum Vorjahr um vier auf durchschnittlich 18Monate an. Das sind Ergebnisse aus dem "Global Construction DisputesReport 2018" des global führenden Planungs- und BeratungsunternehmensArcadis. Die Erkenntnis der Experten: Es bedarf eines Kulturwandels,damit Zeit- und Kostenvorgaben künftig seltener überschritten werden.Arcadis hat mit der sogenannten Integrativen Projektabwicklung (IPA)ein Modell mitentwickelt, durch das alle an einem Bauvorhabenbeteiligten Akteure besser an einem Strang ziehen.Viele Konflikte bei umfangreichen Bauvorhaben sind strukturellerNatur. Das Problem besteht darin, dass einzelne Vertragspartner dieVerantwortung und das Risiko lediglich für ihre jeweiligen Projektetragen und versuchen, innerhalb dieses Verantwortungsbereichs ihreZiele zu erreichen. Im eigenen Interesse werden Aufwand und Kostenminimiert und sogar Fehler anderer Projektteilnehmer ausgenutzt.Diese Struktur führt häufig zu Konflikten. In Kontinentaleuropa warim Jahr 2017 laut der Arcadis-Studie der häufigste Streitgrund, dassein Vertragspartner seine Verpflichtungen nicht verstehenbeziehungsweise einhalten konnte. Oft lässt sich die Kontroverse nurgerichtlich lösen. Das kostet alle Beteiligten Geld und belastet dieweitere Zusammenarbeit."Die Baubranche kann sich die immensen Ausgaben, dieVertragsstreitigkeiten und gestörte Projektabläufe verursachen,angesichts der aktuellen Herausforderungen nicht länger leisten",sagt Marcus Herrmann, CEO von Arcadis Europe Central. "Die Tatkraftsollte in den Austausch von maroder Infrastruktur, dieDigitalisierung und eine ressourcenschonendere Arbeitsweise fließen -nicht in Gerichtsverfahren. Die Branche muss deshalb künftigkooperativer werden."Projekterfolg durch kooperative VertragsmodelleEin Blick in andere Branchen zeigt, dass Wettbewerb immer öfterdurch themenspezifische Allianzen ergänzt wird. Vor Kurzem gaben zumBeispiel BMW und Daimler bekannt, fünf Gemeinschaftsunternehmen fürneue Mobilitätsangebote zu gründen. Banken wiederum arbeitenzunehmend mit konkurrierenden Unternehmen aus dem Fintech-Sektorzusammen. Diese Trends zeigen, dass auch für Baufirmen Zusammenarbeitmit Wettbewerbern möglich und nötig ist. Damit die neue Arbeitsweisezum Erfolg führt, kommt es neben dem Willen zur Zusammenarbeit auchauf strukturelle Änderungen an. Speziell in der Baubranche muss einKulturwandel hin zu kooperativen Vertragsmodellen stattfinden.Arcadis hat auf Basis praktischer Erfahrungen und globaler Referenzendas Konzept der Integrativen Projektabwicklung (IPA, auch Alliancinggenannt) in der "Initiative Teambuilding" aktiv mitentwickelt. Esbasiert darauf, eine Struktur zu schaffen, in der individueller mitkollektivem Erfolg verknüpft ist, während die Risiken geteilt sind.Das Modell sieht vor, dass alle Baupartner in einer virtuellenProjektgesellschaft mit gemeinsamer Planungs- undAusführungsverantwortung verbunden sind. Voraussetzung für den Erfolgist, dass der Bauherr die Projektziele sauber definiert und diePartner sich klar dazu bekennen. Darüber hinaus sind einerfolgsorientiertes Vergütungsmodell sowie ein professionellesKonfliktmanagement wichtig für das Gelingen von IPA. "Der wesentlicheSchlüssel zum Projekterfolg ist der Faktor Mensch", sagt OliverBartz, Head of Alliancing und kooperative Projektabwicklung. "Wenn esgelingt, dass sich alle an einem Bauvorhaben Beteiligten als ein Teamverstehen, dann werden komplexe Großprojekte ohne Kosten- undTerminverzögerungen fertiggestellt werden können."Über ArcadisArcadis ist das führende globale Planungs- undBeratungsunternehmen für Immobilien, Umwelt, Infrastruktur undWasser. In Zusammenarbeit mit unseren Kunden erzielen wir durch dieAnwendung unserer profunden Marktkenntnisse sowie kollektiverPlanungs-, Beratungs-, Ingenieur-, Projekt- und Managementleistungenherausragende und nachhaltige Ergebnisse während des gesamtenLebenszyklus natürlicher Schutzgüter und baulicher Vermögenswerteunserer Kunden. Mit unseren 27.000 Mitarbeitern in mehr als 70Ländern erwirtschaften wir einen Umsatz von 3,3 Milliarden Euro. Wirunterstützen UN-Habitat, das Zentrum der Vereinten Nationen fürmenschliche Siedlungen, mit Wissen und Know-how, um dieLebensqualität in schnell wachsenden Städten auf der ganzen Welt zuverbessern. www.arcadis.com