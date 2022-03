Innovativer telemedizinischer Versorgungsvertrag zwischen iATROS Digitale Herzzentrum, AOK Rheinland/Hamburg & Johanniter Kliniken

Finanztrends Video zu Zucker NYBOT Rolling



München (ots) -Das iATROS Digitale Herzzentrum, AOK Rheinland/Hamburg und die Johanniter Kliniken schließen einen Versorgungsvertrag für PatientInnen mit Vorhofflimmern. Somit gehen die Partner gemeinsame Wege in Richtung digitale Zukunft der Medizin.Menschen mit Vorhofflimmern können ihre Gesundheitswerte wie Blutdruck, EKG, Puls, Blutzucker oder Gewicht mit gängigen Messgeräten messen, sie bequem mit ihrer iATROS App synchronisieren und mit ihren behandelnden Ärzten teilen. Vom digitalen Coaching mit Medikationserinnerungen über das Telemonitorring in Echtzeit bis hin zum virtuellen Arztgespräch wird der Kreis zu einer kontinuierlichen rundum-Versorgung unabhängig von Ort und Zeit geschlossen.Der Weg in die digitale Zukunft der Medizin"Wir bieten unseren Versicherten ein innovatives Gesundheitsprogramm, um informierter mit ihrer Erkrankung umzugehen, und stellen zugleich sicher, dass sie weiterhin eng ärztlich begleitet werden. Auf diese Weise integrieren wir neue digitale Möglichkeiten in bestehende Versorgungspfade ", so Matthias Mohrmann, Vorstandsmitglied der AOK Rheinland/Hamburg.Telemedizinische Sprechstunden, digitale EKG-Messung & Ernährungs- und Sportcoaching perfekt in den Alltag integriertHerzpatientInnen der Johanniter Kliniken Duisburg-Rheinhausen und Mönchengladbach werden im Rahmen ihrer Entlassung von einer Fachkraft in das digitale Gesundheitsprogramm "Vorhofflimmern" eingeschrieben. Ziel ist die Vermeidung weiterer kardiologischer Vorfälle. Zu Beginn werden die PatientInnen von einem Tele-Arzt oder einer Tele-Ärztin der iATROS in das Programm eingeführt und ein individualisierter, auf die Patientenbedürfnisse abgestimmter Therapieplan wird erstellt.Zum Gesundheitsprogramm erhalten die PatientInnen eine Smartwatch mit EKG-Funktion zur regelmäßigen Aufzeichnung und Übermittlung der Werte in die iATROS App. Indikationsspezifische Schulungsinhalte sowie regelmäßige Erinnerungen an Messungen der Vitalparameter, Medikamenteneinnahme und körperliche Aktivität runden den Therapieplan ab. Stellen die TeilnehmerInnen Auffälligkeiten in ihren Vitalwerten fest, können sie diese umgehend mit einem Tele-Arzt oder einer Tele-Ärztin besprechen und befunden lassen.Telemedizinische Versorgung bei VorhofflimmernAllein in Deutschland leben heute knapp zwei Millionen [GD1] Menschen mit Vorhofflimmern. Oft nicht rechtzeitig erkannt ist die Volkskrankheit häufige Ursache für einen Schlaganfall. Glücklicherweise ist diese Herzrhythmusstörung gut behandelbar - wenn sie frühzeitig erkannt und zeitnah einer Behandlung entsprechend den ärztlichen Leitlinien zugeführt wird.iATROS ist das erste digitale Herzzentrum. Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen werden engmaschig begleitet. Über die iATROS App haben PatientInnen ihre Gesundheitsdaten jederzeit im Blick, erhalten Schulungen für ein gesundes Herz sowie Zugang zu regelmäßigen telemedizinischen Gesprächen. iATROS unterstützt die PatientInnen mit dem Ziel, die Gesundheitskompetenz und das Sicherheitsgefühl zu erhöhen sowie ein Fortschreiten der Erkrankung zu vermeiden.Pressekontakt:Max MunteCommunication & Public Affairscommunications@i-atros.comOriginal-Content von: iATROS GmbH, übermittelt durch news aktuell