Leutershausen (ots) -Das erste Fashion-Label für Grabsteine - Rokstyle - ist zumzweiten Mal mit dem weltweit größten Innovationspreis fürTechnologie, Sport und Lifestyle, dem Plus X Award, ausgezeichnetworden: Der Grablichtstein "Tor zum Leben" hat in den Bereichen HighQuality, Design und Funktionalität den ersten Platz erreicht. DiePreisverleihung findet im Juni 2017 im ersten Deutschen Bundestag inBonn statt.Rokstyle ist das weltweit erste Fashion-Label für Grabsteine.Alexander Hanel, Steinmetz in dritter Generation, Initiator desFriedhofskulturkongresses sowie Vorsitzender des Bundes DeutscherGrabsteinhersteller, hat das Fashion-Label 2013 gegründet. Mitaußergewöhnlichen, bunten und individuellen Grabstein-Designs bringter Glanz und Glamour auf Friedhöfe europaweit.Mittlerweile vertreiben mehr als 300 Händler in Deutschland,Österreich, der Schweiz und Polen seine außergewöhnlichen Steine.Rokstyle wird bundesweit über die Firma Destag vertrieben.Mit seinen so genannten Grablichtsteinen wollte Hanel einenMehrwert schaffen. Da das Grablicht im Stein gestalterischanspruchsvoll integriert ist, entfällt das im Alter schwerfallendeBücken beim Anzünden der Kerze. Hier wurde Design und Funktionalitätin den Augen der Jury perfekt aufeinander abgestimmt, um denBedienkomfort deutlich zu erhöhen. Hanel, der seine Grabsteineausschließlich selber designt, ist begeistert: "Mit Rokstyle möchtenwir den Hinterbliebenen nicht nur besondere Grabzeichen anbieten, diehohen, individuellen Ansprüchen gerecht werden. Wir möchten auchzusätzlichen Nutzen schaffen, daher freuen wir uns, mit dieserherausragenden Auszeichnung bedacht zu werden."Der Plus X Award wird dieses Jahr zum 14. Mal verliehen. Mit einerinternationalen und unabhängigen Fachjury aus 25 Branchen, 23kompetenten strategischen Partnern und mehr als 600 teilnehmenden,internationalen Marken ist der Plus X Award heute der weltgrößteInnovationspreis für Technologie, Sport und Lifestyle.Auszeichnungswürdig sind neu entwickelte und innovative Technologien,außergewöhnliche Designs sowie intelligente und einfacheBedienkonzepte.Für seine Ideen ist Alexander Hanel bereits mehrfach ausgezeichnetworden. Im Jahr 2015 erhielt Hanel für sein Designer-Label denQuerdenker-Award, den Green Product Award sowie zum ersten Mal denPlus X Award. Außerdem wurde Rokstyle bereits zweimal für den GermanDesign Award nominiert. Weitere Informationen zum Unternehmen findenSie unter: www.rokstyle.dePressekontakt:Rokstyle - Stein Hanel GmbH,GF Alexander HanelJosef-Hanel-Str.1, 91578 LeutershausenTel. 09823-298, Fax: 09823-8569, www.stein-hanel.deOriginal-Content von: Stein Hanel GmbH, übermittelt durch news aktuell