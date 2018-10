Innovative and Support: Man muss es einfach mal gesagt haben

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Innovative and Support, die im Segment "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" geführt wird. Die Aktie schloss den Handel am 29.10.2018 an ihrer Heimatbörse NASDAQ GS mit 2,44 USD.

Unser Analystenteam hat Innovative and Support auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 6 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Innovative and Support mit einem Wert von 146,38 deutlich teurer als das Mittel in der Branche "Aerospace & Defense" und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 48,53 , womit sich ein Abstand von 202 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Sell"-Empfehlung ein.

2. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index, abgekürzt als RSI, indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Der RSI der Innovative and Support liegt bei 59,26, womit die Situation als weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Hold". Der RSI25 dehnt den Berechnungszeitraum auf 25 Tage aus. Der RSI für die Innovative and Support bewegt sich bei 50,65. Dies gilt als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation, der ein "Hold" zugeodnert wird. Insgesamt vergeben wir daher für diese Kategorie die Einstufung "Hold".

3. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Innovative and Support verläuft aktuell bei 3 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Sell", insofern der Aktienkurs selbst bei 2,44 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -18,67 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 2,53 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Innovative and Support-Aktie der aktuellen Differenz von -3,56 Prozent und damit einem "Hold"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Hold".