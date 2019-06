Burgdorf, Hannover (ots) -- Erstmalig Promille-Fahrsimulator mit Virtual Reality-Technik inNiedersachsen im Einsatz- Verkehrsminister Dr. Bernd Althusmann ist Schirmherr der "DON'TDRINK AND DRIVE Academy" 2019 in Niedersachsen- Staatssekretär Dr. Berend Lindner unterstreicht die Wichtigkeitder Risikokompetenz bei jungen Fahrerinnen und FahrernBereits zum sechsten Mal geht die Verkehrssicherheitskampagne"DON'T DRINK AND DRIVE" 2019 mit der "DDAD Academy" auf Tour: Im Juniund August besucht das Team der "DDAD Academy" insgesamt zehnBerufsschulen in Niedersachsen. Dabei kommt in Niedersachsenerstmalig der computergesteuerte Promille-Fahrsimulator mitinnovativer Virtual Reality-Technik zum Einsatz: Der Fahrer trägt beider simulierten Nüchtern- und anschließenden Promille-Fahrt eineVR-Brille und erlebt die Beeinträchtigungen der Fahrtüchtigkeit beica. 0,8 Promille hautnah und ungefiltert. Reaktionstests,Promillebrillen-Parcours und ein attraktives Gewinnspiel ergänzen dieVeranstaltungen an den Berufsschulen.Ziel der Aktion ist es, Berufsschülerinnen und Berufsschülerfrühzeitig für das Thema Alkohol im Straßenverkehr zusensibilisieren. Start der "DDAD Academy" Tour, die in Niedersachsenunter der Schirmherrschaft von Dr. Bernd Althusmann, Minister fürWirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung des LandesNiedersachsen, stattfindet, ist am Donnerstag, den 13. Juni 2019, anden BBS Burgdorf."Ich finde es sehr gut, dass die Aktion den Schülerinnen undSchülern auf Augenhöhe und ohne Furchtappelle begegnet, um sie mitvernünftigen Argumenten davon zu überzeugen, dass Alkohol und Autofahren nicht zusammen passen. Als Verkehrsminister und Vater von dreiKindern liegt mir diese Zielgruppe besonders am Herzen. Ich begrüßees sehr, dass auch die Hersteller der Bier-, Wein-, Sekt- undSpirituosenbranche mit der Aktion aktiv Verantwortung übernehmen undden Umsatz zugunsten der Verkehrssicherheit hinten anstellen. Dafürmöchte ich mich bei den Verbänden als Träger dieser Kampagne herzlichbedanken", so Verkehrsminister Dr. Bernd Althusmann, Schirmherr derdiesjährigen "DDAD Academy" Tour.Bei der Auftaktveranstaltung in Burgdorf betonte Dr. BerendLindner, Staatssekretär im Niedersächsischen Ministerium fürWirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung, dass "vor allem beijungen Fahrerinnen und Fahrern das Erlangen von Risikokompetenz einewichtige Voraussetzung für mehr Verkehrssicherheit darstellt. DieNiedersächsische Landesregierung setzt sich deshalb auch aufeuropäischer Ebene weiterhin für die Schaffung einerErmächtigungsgrundlage zur Erprobung des Begleiteten Fahrens ab 16Jahren ein. Selbstverständlich gilt beim Begleiteten Fahren, dassauch die Begleitpersonen ein gutes Beispiel abgeben und dass allenFührerscheinneulingen und Fahrerinnen und Fahrern unter 21 Jahren dasfür diese Altersgruppe geltende absolute Alkoholverbot bewusst ist",so Staatssekretär Dr. Lindner. Er wünschte dem Team "viel Erfolg beiden Einsätzen in Niedersachsen und den Schülerinnen und Schülerneindrucksvolle Erfahrungen im Fahrsimulator, damit Sie das Motto nievergessen: Wer fährt, bleibt nüchtern!".Konzept: Die "DDAD Academy" informiert Schülerinnen und Schülerzum Thema Alkohol und Auto fahrenIm Mittelpunkt der Aktion steht der computergesteuerte VirtualReality Promille-Fahrsimulator: Die VR-Brille vermittelt denSchülerinnen und Schülern eindringlich und "ohne Filter" eineSimulation der Beeinträchtigungen des Fahrvermögens unterAlkoholeinfluss. Der Simulator zeigt aus der Fahrerperspektive, wiesich die Sehleistung vermindert, Geschwindigkeiten falscheingeschätzt werden, Lenkbewegungen unkoordiniert werden und wie sichdie Reaktionszeiten vor allem beim Bremsen vor plötzlichauftauchenden Hindernissen verlängern. Ergänzt wird der Fahrsimulatordurch Reaktionstests und den "DDAD Promille Parcours", bei dem dieSchülerinnen und Schüler mit "Promillebrillen" erleben, wie sichAlkohol auf die Sehleistung auswirkt. Das Team der "DDAD Academy"sucht das Gespräch auf Augenhöhe und informiert über rechtlicheKonsequenzen, Strafen und Versicherungsfolgen sowie über dasPunktesystem des Kraftfahrtbundesamtes. Damit die Schülerinnen undSchüler neu erworbenes Wissen gleich anwenden können, gibt es imRahmen der "DDAD Academy" 2019 ein attraktives Gewinnspiel. AlsTagespreis stellen die ADAC Fahrsicherheitszentren in Niedersachsenpro Einsatz ein Fahrsicherheitstraining als Gewinn zur Verfügung. AlsHauptpreis beim Verkehrssicherheitsquiz winkt ein nagelneuer FordFiesta ST-Line für sechs Monate inklusive Steuer und Versicherung,den die Ford-Werke GmbH als Kooperationspartner der Aktionbereitstellt. Ford stellt auch in diesem Jahr als Automobilpartnerdie Einsatzfahrzeuge.Zur Geschichte der Kampagne "DON'T DRINK AND DRIVE"Die Kampagne "DON'T DRINK AND DRIVE" der Spitzenverbände aus denBranchen Bier, Wein, Sekt und Spirituosen besteht seit 1993 und istsomit die älteste fortlaufende VerkehrssicherheitskampagneDeutschlands. Die Initiative beinhaltet neben der Event-Komponenteder "DDAD Academy" den Internetauftritt www.ddad.de. Im BereichSocial Media ist die Kampagne mit einem YouTube-Channel(www.youtube.com/DDADtube) und einer eigenen Seite auf Facebook(www.facebook.com/ddad) aktiv. Darüber hinaus kann man die "DDADAcademy" Tour dieses Jahr erstmals auf dem neuen Instagram-Account(www.instagram.com/ddad_de) mitverfolgen.Zahlen und Fakten- 2018 ereigneten sich in Deutschland insgesamt 35.626 Unfälleunter Alkoholeinfluss (2017: 35.326, +0.9 %), darunter 13.916Alkoholunfälle mit Personenschaden (2017: 13.343, +4,3 %).- Bei den Alkoholunfällen wurden 12.580 Verkehrsteilnehmer leichtverletzt (2017: 12.040, +4,5 %), 4.627 schwer verletzt (2017:4.531, +2,1 %) und 244 getötet (2017: 231, +5,6 %).- In Niedersachsen ereigneten sich im Jahr 2018 32.946 Unfälle mitPersonenschaden, bei denen 421 Menschen ums Leben kamen. UnterAlkoholeinfluss ereigneten sich 1.426 Unfälle mitPersonenschaden.(Quelle: Statistisches Bundesamt 2019)TERMINPLANEinsätze der "DDAD Academy" im Juni und August 2019, jeweils von09:00 bis ca. 16:00 Uhr- Donnerstag, 13. Juni 2019 (Auftaktveranstaltung):BBS Burgdorf, Berliner Ring 28, 31303 Burgdorf- Freitag, 14. Juni 2019:Axel-Bruns-Schule/BBS 2 Celle, Lönsweg 1, 29225 Celle- Dienstag, 18. Juni 2019:BBS Stadthagen, Jahnstraße 21, 31655 Stadthagen- Mittwoch, 19. Juni 2019:Werner-von-Siemens-Schule, Rathausstraße 9, 31134 Hildesheim- Donnerstag, 20. Juni 2019:Eugen-Reintjes-Schule, Breslauer Allee 1, 31787 Hameln- Dienstag, 25. Juni 2019:BBS Syke, An der Weide 8, 28857 Syke- Mittwoch, 26. Juni 2019:BBS Ammerland, Elmendorfer Straße 59, 26160 Bad Zwischenahn- Donnerstag, 27. Juni 2019:BBS ROW, Verdener Straße 96, 27356 Rotenburg (Wümme)- Dienstag, 27. August 2019:BBS II Emden, Steinweg 25, 26721 Emden- Mittwoch, 28. August 2019:BBS 2 Aurich, Am Schulzentrum 15, 26605 AurichÄnderungen der Tourplanung vorbehalten.Pressefotos der Auftaktveranstaltung zur "DON'T DRINK AND DRIVEAcademy" Tour 2019 am 13. Juni 2019 an den BBS Burgdorf finden Sienach der Veranstaltung auch unter www.ddad.de.Pressekontakt:Ansprechpartner Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr undDigitalisierung Niedersachsen:Dr. Eike FrenzelPressesprecherTel: 0511 - 120 5427pressestelle@mw.niedersachsen.deRedaktion:KESSLER! KommunikationsberatungAnsprechpartner: Johannes Keßler, Andreas GietzenLuisenstraße 3, 65185 WiesbadenTelefon: 0611 880964-0Telefax: 0611 880964-20E-Mail: info@ddad.deOriginal-Content von: DON'T DRINK AND DRIVE, übermittelt durch news aktuell