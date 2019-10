Innovative Thekenkommunikation mit Perspektive / BVLH präsentiert Bundesernährungsministerin digitale Systeme (FOTO)

Köln (ots) -Während ihres Eröffnungsrundgangs auf der Weltleitmesse Anugamachte sich Bundesernährungsministerin Julia Klöckner ein Bild vonzukunftsweisenden Ansätzen moderner Kundeninformation in denBedientheken des Lebensmittelhandels. Der Bundesverband des DeutschenLebensmittelhandels (BVLH) nutzte den Besuch der Ministerin aufseinem Retailforum, um innovative Informationssysteme, wie moderneThekenwaagen und Kunden-Tablets mit digitaler Datenanbindung zupräsentieren. Zudem verdeutlichte der Verband, dass dieDigitalisierung die Verbraucherinformation weiter verbessern kann.Der BVLH stellte gegenüber der Ministerin fest, dass der jüngstvorgelegte nationale Regelungsvorschlag (LMZDV), mit der die Art undWeise der Zusatzstoffkennzeichnung bei loser Ware mit den bestehendenVorgaben zur Allergeninformation (LMIDV) harmonisiert werden soll,von der Branche grundsätzlich begrüßt wird und nach Berücksichtigungkleinerer Änderungswünsche zügig verabschiedet werden sollte."Der Harmonisierungsansatz der Regelung hat nach unsererEinschätzung das Potenzial, den Ausbau digitaler Systeme im Bereichder Bedientheke weiter zu beflügeln", erklärte Friedhelm Dornseifer,Präsident des BVLH.Zudem bieten die Systeme die Möglichkeit, bei Standardware auffreiwilliger Basis neben Zutaten auch vermehrt über Nährwerte zuinformieren.Weiter erklärte der BVLH, dass der klassischeKundeninformationsordner, die sogenannte "Thekenkladde", je nachAngebotsform und Möglichkeiten vor Ort weiterhin seine Einsatzgebietehat, jedoch die digitalen Systeme einige Vorteile aufweisen. Siebieten ein Mehr an Datenaktualität und -sicherheit, einenerleichterten Zugang zur Information sowie die mögliche Bündelung aufwesentliche Systeme.Nach Überzeugung des BVLH wird am Ende durch den Ausbau digitalerSysteme nicht nur die Kundeninformation optimiert. Auch kann dasVerkaufspersonal einheitlicher in den Systemen geschult werden, wovonschlussendlich auch wieder der Kunde profitiert.Pressekontakt:Christian BöttcherPressesprecherBundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels e.V. (BVLH)Am Weidendamm 1A10117 BerlinTelefon: 030 / 72 62 50-86boettcher@bvlh.netwww.bvlh.netOriginal-Content von: Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels e.V. (BVLH), übermittelt durch news aktuell