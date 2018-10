Innovative Teilelogistik im SKODA AUTO Werk Kvasiny optimiert Effizienz und Arbeitssicherheit

Kvasiny (ots) -- Automatisierung nach dem Leitbild der Industrie 4.0- Automatisches Kleinteilelager im Werk Kvasiny optimiertArbeitssicherheit und Ergonomie der Arbeitsplätze- Kooperatives Arbeiten: Roboter übernehmen von Mitarbeiternangelieferte Kleinteile und befördern sie autonom ins LagerSKODA AUTO richtet Logistik und Produktion immer stärker aufTechnologien der Industrie 4.0 aus. In dem vor rund einem Jahreröffneten Automatischen Kleinteilelager (AKL) übernehmen autonomeRoboter viele Transportaufgaben und arbeiten Hand in Hand mit dendort beschäftigten Mitarbeitern. Beispielsweise lagern zwei autonomeRoboter und zwei SKODA Mitarbeiter gemeinsam die Kleinteile für dieFahrzeugproduktion ein.Michael Oeljeklaus, SKODA AUTO Vorstand für Produktion undLogistik, betont: "SKODA AUTO setzt konsequent auf die modernstenverfügbaren Technologien, um die Arbeitsplätze unserer Mitarbeiterimmer sicherer und effizienter zu gestalten. Schon heute arbeiten beiuns Menschen und Roboter jeden Tag erfolgreich Hand in Hand. Diesezukunftsweisende Form des kooperativen Arbeitens bildet daher einenKernpunkt der SKODA Strategie 2025 zur Ausrichtung der industriellenProzesse nach dem Prinzip der Industrie 4.0."Das SKODA AUTO Werk Kvasiny ist eine zentrale Säule imProduktionsverbund des Automobilherstellers und gilt als einer dermodernsten Fertigungsstandorte der Branche. SKODA fertigt in Kvasinyaktuell die Modelle SUPERB, KODIAQ und KAROQ. Ab 2019 rollt derSUPERB mit Plug-in-Hybridantrieb von den Bändern des ostböhmischenWerks. SKODA AUTO hat massiv in den Ausbau des Werks investiert, umdort eine Kapazität von mehr als 300.000 Einheiten pro Jahr erreichenzu können.Im Mittelpunkt der Umbauten und Erweiterungen steht dieAutomatisierung nach dem Leitbild der Industrie 4.0 in den BereichenFertigung und Produktionslogistik. So herrscht im AutomatischenKleinteilelager (AKL) in Kvasiny ein hoher Automatisierungsgrad,Mensch und Maschine arbeiten hier Hand in Hand. Im Juni 2018 wurdeSKODA dafür beim Europäischen Logistikpreis ELA mit dem Preis desFachpublikums ausgezeichnet.Das 1.750 Quadratmeter große Kleinteilelager im Werk Kvasinybietet Platz für fast 45.000 Transportkisten, sogenannteKleinladungsträger (KLT). Bereits bei der Einlagerung der Teilekommen fahrerlose Transportgeräte zum Einsatz: Sie übernehmen dieangelieferten Boxen, erkennen per Kamera und Scanner deren Form undInhalt und befördern sie ins Lager. Dort ordnen zwei Roboter und zweiSKODA Mitarbeiter die Teile in die Regale ein. Wenn in der Produktioneine Teilebestellung getätigt wird, entnehmen andere Roboter dieTeile aus den Kleinladungsträgern und verladen sie auf autonomeFlurfördergeräte. Diese fahren selbstständig zum Montageband. Dortkommen die Kleinteile just-in-sequence an, also genau in derReihenfolge, in der sie verbaut werden sollen. Auf sogenanntenRFID-Tags (Radio-Freqency IDentification) sind Informationen darüberhinterlegt, wie die Transportfahrzeuge ihre Fahrt verändern sollen,wenn sie die Teile zum Fließband transportieren. Dank dieser Datenwissen sie, ob sie beschleunigen, bremsen oder anhalten sollen und obsie Material laden müssen.Werden Kleinteile in der Produktion besonders schnell benötigt,springen SKODA AUTO Mitarbeiter ein. Bei diesen Expresslieferungenstehen Ergonomie und Arbeitssicherheit an oberster Stelle: Diemanuellen Kommissionier-Arbeitsplätze sind mit drehbaren undhöhenverstellbaren Tischen für eine optimale Arbeitshaltung versehen.Für Kleinladungsträger mit mehr als acht Kilogramm Gewicht steht einGreifarm bereit, der die Mitarbeiter entlastet.Die Transportroboter sind 1,40 Meter lang und 0,90 Meter breit.Sie befördern je nach Ausführung eine Nutzlast von 1.300 bis 2.000Kilogramm zu zwei Fertigungslinien und erreichen eine Geschwindigkeitvon 2 m/s (7,2 km/h). Neben der Batterie für den elektrischen Antriebsind die 35 fahrerlosen Roboter mit einem Rechner,Sicherheits-Scannern, Lautsprechern, einem blauen Sicherheitslichtund weiteren Lichtsignalen ausgestattet. Dieses Equipment dient vorallem der Arbeitssicherheit: Bemerkt das Gerät Menschen oderHindernisse auf dem Fahrweg, stoppt es. Als Warnsignal spielt esMusik ab, die seine menschlichen Kollegen ausgesucht haben. Weitereelf Transportroboter in Kvasiny werden per Lasertechnik geleitet. Sieorientieren sich an reflektierenden Punkten, die entlang derFörderstrecke angebracht sind.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTel. +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTel. +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell