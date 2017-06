Innovative Technologie für zukunftsorientierte Off-Grid-Anwendungen: Stäubli und Power-Blox mit skalierbarer und intelligenter Energiespeicherlösung (FOTO)

llschwil und Brugg (ots) -Der Pionier und Weltmarktführer für elektrischePhotovoltaik-Steckverbinder Stäubli Electrical Connectors (ehemalsMulti-Contact) und das preisgekrönte Schweizer Start-Up-UnternehmenPower-Blox gehen eine strategische Partnerschaft ein für innovativeEnergiespeicherlösungen. Stäubli Electrical Connectors, derSpezialist für zukunftsweisende Kontakttechnologie, und dasausgezeichnete Start-Up-Unternehmen Power-Blox haben einestrategische Zusammenarbeit unterzeichnet und werden künftiggemeinsam effiziente Lösungen im Bereich von Energiespeicher- undOff-Grid-Systemen anbieten.Mit über 20 Jahren Erfahrung im Photovoltaikbereich und über 1Milliarde installierter PV-Steckverbinderkomponenten sorgt StäubliElectrical Connectors für mehr als 150 GW, respektive 50% derweltweiten PV-Leistung. Mit der vom Schweizer Start-Up-UnternehmenPower-Blox entwickelten neuen Technologie namens "Swarm Power" undseinen intelligenten Energie-Würfeln lässt sich ohne technischesKnow-how oder Konfiguration eine netzunabhängige Energieversorgungherstellen.Power-Blox ist das erste modulare Solar-Energiesystem, welchesbasierend auf Schwarm-Technologie Wechselstrom bis in denMegawattbereich anbietet. Das revolutionäre Konzept ermöglicht zudemeine vollkommen mobile Versorgung und fungiert sozusagen als tragbareSteckdose."Das Produkt- und Lösungsangebot von Power-Blox passt sehr gut indie strategische Weiterentwicklung unseres Geschäftsfelds'Alternative Energies'. Kombiniert mit unseren leistungsfähigen undlanglebigen Steckverbindungslösungen für Photovoltaik-Anlagen,eröffnen diese innovativen Systeme und die Schwarm-Technologie ganzneue Anwendungsfelder im wachsenden Markt derEnergiespeichersysteme", so Franco Delvecchio, CEO Stäubli ElectricalConnectors und Mitglied der Stäubli-Konzernleitung zu dieserZusammenarbeit.Die "Swarm Power" ahmt komplexe Systeme der Natur nach, um völligautonome und intelligente Stromnetze überall auf der Welt zuerstellen. So kann jedermann ohne zusätzliches technisches Know-howein unabhängiges, dezentrales Stromversorgungsnetz schaffen. Die'Plug-and-Play'-Lösung besteht aus autarken Energiewürfeln mitintegrierter Batterie, die sich beliebig erweitern lassen und so eineskalierbare Stromversorgung ermöglichen. Jeder Würfel kann einfachund unkompliziert netzunabhängigen Strom liefern und wird vonexternen Quellen wie Solaranlagen oder Windenergie gespeist. TypischeAnwendungen sind beispielsweise die Versorgung von mobilen odertemporären Installationen für Hilfsorganisationseinrichtungen,ländliche Elektrifizierung in abgelegenen Gegenden, militärischeAnlagen oder als Reservebatterie zur Überbrückung bei Stromausfällenin unstabilen, öffentlichen Netzen.Alessandro Medici, Firmenmitgründer desIntersolar-Award-Finalisten und CEO Power-Blox, äußert sich erfreut:"Wir sind begeistert, dass Stäubli Electrical Connectors, einweltweit führendes Unternehmen in der Branche, unsere Technologieanerkennt. Durch die Erfahrung von Stäubli Electrical Connectors wieauch durch ihr globales Engineering- und Vertriebsnetz gewinnen wirwertvolle Ressourcen für die weitere Entwicklung undMarktbearbeitung."Über Stäubli:Stäubli bietet innovative Mechatronik-Lösungen in dreiKernbereichen Kupplungssysteme, Robotik und Textil. Mit über 4500Mitarbeitern erzielt das Unternehmen einen Jahresumsatz von 1,1Milliarden Schweizer Franken. 1892 gegründet, ist Stäubli heute eininternationaler Konzern mit Sitz in Pfäffikon, Schweiz. Weltweit istStäubli in 29 Ländern mit Produktionsbetrieben, Verkaufs- undService-Tochtergesellschaften präsent und wird durch Vertretungen in50 Ländern ergänzt. Als Weltmarktführer stellt StäubliSchnellkupplungssysteme für alle Arten von Flüssigkeiten, Gasen undelektrischer Energie her. Das Electrical Connectors Produktportfolioreicht von Miniatur- bis hin zu Hochleistungssteckverbindern fürEnergieübertragung sowie Prüf- und Messtechnik. In der Photovoltaikist Stäubli mit seinen Steckverbindungskomponenten Weltmarktführer.Kernstück aller Stäubli-Steckverbinder ist die einzigartigeMULTILAM-Technologie. www.staubli.com/electricalÜber Power-Blox:Power-Blox ist ein preisgekröntes Schweizer Start-Up-Unternehmen,welches auf Schwarmintelligenz basierende Energielösungen entwickelt,produziert und vertreibt. Das Unternehmen hat eine Technologie namens`Swarm Power` entwickelt, die den Aufbau eines Energienetzes mitdezentraler Architektur und ohne zentrale Steuerung erlaubt. DasSystem regelt die Stromerzeugung, -speicherung und -verteilung imNetz intelligent und autonom. Power-Blox wurde mit dem Axpo EnergyAward 2014 und dem UN National Energy Globe Award von Tansania 2015ausgezeichnet. Power-Blox wurde von Alessandro Medici und ArmandMartin gegründet und ist ein privat geführtes Unternehmen mit Sitz inBrugg, Schweiz. www.power-blox.com.Weitere Informationen:Stäubli Electrical Connectors AGDorothée Kössler,Electrical Connectors CommunicationTelefon: +41 61 306 55 20E-Mail: d.koessler@staubli.comPower-Blox AGLaura BlaghoChief Marketing Officer+41 56 450 96 96laura.blagho@power-blox.com