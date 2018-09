Innovative Reiseideen für die neue Saison (FOTO)

Kiel (ots) -Gebeco zieht Bilanz über das Geschäftsjahr 2017/18 und gibt einenAusblickZu Beginn des neuen Geschäftsjahres, das am 01.10. startet, ziehtGebeco Bilanz über das abgeschlossene Jahr und gibt einen Ausblickauf das neue Geschäftsjahr 2019. "Die Touristik-Welt hat sich in denvergangenen Jahren stark verändert", sagt Ury Steinweg, CEO vonGebeco. "Kunden möchten früher über Reisenews informiert werden undihre Reisen auch früher fest einplanen können. Wir haben daher neuetechnische Lösungen entwickelt, um den Wünschen unserer Kunden auchin Zukunft zu entsprechen." Zu diesen Lösungen gehört auch dasKonzept 365. Mit diesem ermöglicht Gebeco den Kunden eine sehr früheBuchung der Reisen und schafft eine Reisewelt, die flexibel aufaktuelle Trends reagiert und unterjährig neue Reisen auf den Marktbringt.Gebeco Top Ziele 2018Die Liste der umsatzstärksten Länder führen in der Ferne erneutdas südliche Afrika, mit Südafrika und Namibia, sowie Vietnam, China,Japan, Indien und Peru an. Auf der Nah- und Mittelstrecke punktetenvor allem Italien, Spanien, Russland, Griechenland und Portugal.Besonders beliebt in Europa waren zudem die Britischen Inseln und dasBaltikum. "Unsere Dr. Tigges Studienreisen folgen den allgemeinenEntwicklungstrends", so Steinweg. "Auch unsere Aktivreisen haben sichpositiv entwickelt. Der allgemeine Trend hin zum aktiven Reisen istdeutlich spürbar."Gewinner und Verlierer des Jahres 2018Zu den absoluten Gewinnern in der Ferne zählen Japan, China unddas südliche Afrika. Auf der Nah- und Mittelstrecke konnte Gebecostarke Zuwächse für Ägypten, Griechenland, Großbritannien,Frankreich, Zypern und Jordanien verzeichnen. Für Jordanien habensich die Gästezahlen mehr als verdoppelt. "Ägypten hat sich starkerholt und weist eine hohe Wachstumsrate auf, wenn auch auf niedrigemNiveau", sagt Steinweg. Gelitten haben Kuba, Iran sowie Myanmar. "DieNachfrage für Kuba ist zuletzt stark zurückgegangen, da dasPreis-Leistungs-Verhältnis nicht mehr stimmt. Der Iran Tourismusleidet vor allem unter der Visa-Problematik und des US-Boykotts.Myanmar wird primär wegen des Rohingya-Konflikts gemieden", erklärtSteinweg. Zurückgegangen sind auch die Buchungen für Russland. "Dabeihandelt es sich allerdings nur um eine temporäre Flaute, dieeindeutig auf die Fußball-Weltmeisterschaft zurückzuführen ist",kommentiert Steinweg. Die Sportveranstaltung fiel genau in dieHochsaison und reduzierte den nicht Event bezogenen Tourismus stark.Neue Trends für die Saison 2019"Für 2019 liegen bei den Fernzielen weiterhin Japan, China,Neuseeland und Australien voll im Trend", stellt Steinweg fest. Aufder Nah- und Mittelstrecke steigt die Nachfrage für Jordanien,Israel, Griechenland, Marokko und Oman weiter. "Usbekistan, als dasGesicht des Orients, ist eines der Top-Trendziele für die kommendenJahre", prognostiziert Steinweg. "Ägypten erholt sich weiter und wirrechnen mit starken Buchungszuwächsen. Für die Türkei sehen wir einerstes ganz zartes Anzeichen für eine Wiederkehr auf die touristischeLandkarte der Rundreisen, nachdem das Land als Badedestination wiedervoll da ist." Für Russland sind erneut steigende Buchungszahlen zubeobachten, da hier aufgrund der vergangenen Saison Nachholbedarfbesteht. Im Raum Asien bietet Gebeco zudem mit denErlebniskreuzfahrten die einmalige Möglichkeit, Erlebnisreisen anLand mit einwöchigen Kreuzfahrten zu kombinieren. "Im südlichenAfrika sind wir den Wünschen unserer Kunden nachgekommen und bietennun auch Kleingruppenreisen nach Namibia an", sagt Steinweg. FürLateinamerika zeichnet sich Peru als das Reiseland für Feinschmeckerab. "Auf unserer Themenjahrreise ,Verführerisches Peru - einekulinarische Reise' erkunden Gebeco Kunden die Geheimnisse derperuanischen Küche und nehmen den Kochlöffel selbst in die Hand",erläutert Steinweg. Im Bereich Pazifik setzt sich Neuseeland alsAktivreiseziel weiter durch. "Für Australien haben wir unser Programmüberarbeitet, da wir aufgrund besserer Flugverbindungen nun auch denSüd-Westen Australiens in den Fokus nehmen können", so Steinwegweiter. Gebeco bietet mit der Reise ,Australien auf den zweitenBlick' eine Tour für sogenannte Repeater an. Reisende, die das Landbereits besucht haben, bekommen so die Möglichkeit, neue, vertiefendeAspekte des Kontinents kennenzulernen."Wir schauen optimistisch auf das kommende Geschäftsjahr und ratenallen Interessierten den regelmäßigen Blick auf unsere Website, damitsie stets die neuesten Reiseangebote erhalten", sagt Steinweg. Fürden Vertrieb ist es wichtig, dass alle Reisen zum TUI-Value Umsatzzählen.Gebeco (Gesellschaft für internationale Begegnung und Cooperation)ist mit jährlich rund 60.000 Gästen und 116 Mio. Euro Umsatz einerder führenden Veranstalter von Studien- und Erlebnisreisen imdeutschsprachigen Raum. Im Portfolio: weltweite Erlebnisreisen, Dr.Tigges Studienreisen, Privatreisen, Aktivreisen,Erlebnis-Kreuzfahrten, Abenteuerreisen mit goXplore u.v.m.Authentische Begegnungen mit fremden Menschen und Kulturen stehen imMittelpunkt. Gebeco engagiert sich für einen nachhaltigen Tourismusund trägt seit 2011 das Nachhaltigkeits-Siegel "TourCert".Pressekontakt:Kontakt für Presse- und BildanfragenPressestelle GebecoAlicia KernTel.: +49 (0) 431 5446-230E-Mail: presse@gebeco.deKontakt für Reisebüros und KundenGebeco Service CenterTel. +49 (0) 431 5446-0E-Mail: kontakt@gebeco.deOriginal-Content von: Gebeco GmbH & Co KG, übermittelt durch news aktuell