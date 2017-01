Innovative Produkte, Geschäftsmöglichkeiten stehen im Mittelpunkt der Windoor Expo China 2017

Guangzhou, China (ots/PRNewswire) - "Innovative Produkte undGeschäftsmöglichkeiten" sind das zentrale Thema der Windoor ExpoChina (http://www.windoorexpo.com/en) 2017, die vom 11. bis 13. März2017 im Poly World Trade Center in Guangzhou in China stattfindet.Foto: http://photos.prnasia.com/prnh/20170123/0861700813Diese, von Citiexpo organisierte, jährlich stattfindende Messe fürFenster, Türen und Fassaden bringt 560 internationale und örtlicheAussteller unter einem Dach zusammen. Es werden 60.000 Besuchererwartet, darunter Architekten, Bauunternehmer, Bauhandwerker,Hersteller, Fertigungsunternehmen, Immobilienentwickler, Kaufleuteund andere Branchenplayer aus aller Welt.Die 23. Windoor Expo verspricht innovative Produkte und neueGeschäftsmöglichkeiten für Teilnehmer mit den unterschiedlichstenEinkaufsprojekten.Innovative ProdukteChina ist aufgrund rapider Industrialisierung und konstantenWirtschaftswachstums zurzeit der größte Markt für Fensterprodukte inAsien. Der Einsatz intelligenter Bauelemente und Systeme sowie dieVerbesserung des Wohnkomforts durch höhere Sicherheit und bessereEnergiemanagementlösungen sind die aktuellen Branchentrends in China.Der Star Galaxy-Bereich (Innovation Zone) wird neue und innovativeTechnologien und Lösungen für Fenster- und Türbeschläge und Zubehör,Gebäudehüllen, Aluprofile und Gebäudedichtmittel vorstellen. Auchdieses Jahr wird Star Galaxy wieder im Mittelpunkt der Windoor Expostehen. Die innovativen Produkte zur Optimierung von Gebäuden inBezug auf Leistung und Funktionen, zur Maximierung der Energie- undBetriebseffizienz und zur Verbesserung von Schutz und Sicherheitsowie Komfort werden nicht nur die Anforderungen der Brancheerfüllen, sondern auch wegweisend sein.Vertretene Aussteller und Marken sind ASSA ABLOY Guoqiang HardwareTechnology, Brilet Windows & Doors System, DSM China, Fischer(Taicang) Fixings, HOPPE, Kinlong Hardware Products, Press MetalInternational, Schuco International, Siegenia-Aubi Hardware,Technoform Bautec Hong Kong, Xinyi Glass Engineering und vieleandere.Besucher können sich darauf verlassen, die wichtigsten Marken undHersteller mit ihren neuesten Produkten vorzufinden. Unterwww.windoorexpo.com finden Sie Informationen zu den aktuellstenAusstellerlisten sowie Produktprofile.GeschäftsmöglichkeitenNeben einer umfassenden Palette neuester Technologien an denStänden der Aussteller wird auch eine interessante und relevanteReihe von Konferenzen angeboten, die eine Vielzahl an Themen zurkonstruktiven Gestaltung umfassen, einschließlich der dreiKeynote-Sitzungen: taifunbeständige Produkte, Fertigbau und neueTechnologien für Vorhangfassaden. Hier erhalten die Teilnehmerausführliche Informationen zu den neuesten Innovationen in derBranche sowie die Gelegenheit, Bezugswerte und Möglichkeiten für ihreigenes Geschäft zu finden.Besucher können sich online unter www.windoorexpo.comregistrieren. Sie erhalten eine Freikarte zur Windoor Expo und denzugehörigen Veranstaltungen.Pressekontakt:Lillian Luo+86-20-8908-0309market@citiexpo.comOriginal-Content von: Guangzhou Citiexpo Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell