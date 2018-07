Innovative Produkte der Freudenberg Gruppe für Mobilität / Deutsche auf Platz drei der Reiseweltmeister (FOTO)

Weinheim (ots) -Sommer, Sonne, gute Laune: Auch in Baden-Württemberg und Bayernbeginnt jetzt passend zu den hohen Temperaturen die Ferienzeit. VieleFamilien starten in den Urlaub. Im Jahr 2017 haben Deutsche insgesamt84 Milliarden Euro für rund 70 Millionen Auslandsreisen ausgegeben.Damit belegt Deutschland nach China und den USA Platz drei derReiseweltmeister, so die Welttourismusorganisation. Eine Reise dauertim Durchschnitt 13 Tage, beliebteste Ziele sind Spanien, Italien unddie Türkei. Bevorzugtes Verkehrsmittel ist das Auto, knapp dahinterdas Flugzeug. Die Freudenberg Gruppe bietet innovative Lösungen fürMobilität, die das Reisen mit Auto und Flugzeug verbessern undeinfacher machen. Drei Beispiele: Leichte Akustik-Pads ausVliesstoffen reduzieren Geräusche im Innenraum von E-Autos underzeugen kaum Gewicht. Innenraumfilter, die nahezu 100 Prozentgesundheitsschädlicher Partikel aus der Luft herausfiltern können,schaffen schadstoffarme Luft im Auto. Extrem belastbare Dichtungensorgen an Reifen, Bremsen und im Motor von Flugzeugen für Sicherheit.Wie genau funktioniert das? Im Flugzeug kommen sehr belastbareDichtringe im Fahrwerk, in Bremsen sowie im Motor oder amFlugsteuerungssystem zum Einsatz. Denn bei Start und Landung sinddiese Bauteile höchsten Belastungen ausgesetzt. Auch in derFlugzeughülle, zum Beispiel in der Kabine, im Gepäckraum oder an denFenstern sorgen spezielle Dichtungen der Geschäftsgruppe FreudenbergSealing Technologies für einen sicheren Flug der Maschine - denn deräußere Luftdruck in der Reiseflughöhe und der Kabinendruckunterscheiden sich deutlich. Freudenberg hat außerdem eine Reihe vonPTFE-Dichtungen speziell für die Luftfahrtindustrie entwickelt. DasMaterial eignet sich besonders für Luft- und Raumfahrtanwendungen,bei denen Widerstandsfähigkeit gegen extreme Temperaturen und hoheKontaktdrücke sowie zuverlässiger Schutz wichtig sind. Insgesamtproduziert Freudenberg mehr als 200 luft- und raumfahrtspezifischeWerkstoffmischungen, zum Beispiel für Motoren und Getriebe,Fahrwerke, Räder, Bremsen und Fensterdichtungen.Um funktionale Vorteile zu erzielen und den Kraftstoffverbrauch zusenken, nutzen Flugzeughersteller für bestimmte Bauteile moderneVerbundwerkstoffe. Ein Verbundwerkstoff ist ein Werkstoff aus zweioder mehr verbundenen Materialien, der andere Eigenschaften besitztals seine einzelnen Bestandteile. Für den Einsatz im Flugzeugbau hatder Geschäftsbereich Chem-Trend der Geschäftsgruppe FreudenbergChemical Specialities ein Trennmittel auf Wasserbasis entwickelt, dasspeziell für den Einsatz in der Formgebung moderner Verbundwerkstoffeunter anderem für Flugzeugbauteile geeignet ist. Als Produkt aufWasserbasis ist es umweltverträglich und vermeidet zum BeispielAusgasungen von Lösemitteln bei der Verarbeitung. Innovationen vonFreudenberg sorgen so im Flugzeug für einen reibungslosen Ablauf inder Technik und eine sichere Ankunft am Urlaubsziel.Eine gute Akustik in Fahrzeugen ist besonders für Elektro-Autoswichtig, da die alternativen Antriebe leiser als Verbrennungsmotorensind und andere Geräusche so stärker wahrgenommen werden. DieGeschäftsgruppe Freudenberg Performance Materials hat innovativeAkustik-Pads entwickelt, die Geräusche im Innenraum von Fahrzeugensehr gut absorbieren. Die leichten Pads helfen, das Gewicht vonFahrzeugen zu reduzieren. Sie sind beispielweise für den Einsatz inTürverkleidungen oder dem Fußraum von Autos geeignet. HocheffizienteGleitfluide von Klüber Lubrication verhindern im Innenraum von Autosunerwünschte Geräusche. Speziell für die Lebensdauerschmierung vonDichtungen, Führungen und Kunststoffen entwickelt, bilden dieverdampfungsstabilen Gleitfluide einen Schmierfilm aus. Dieser sorgtdafür, dass Reibstellen über einen langen Zeitraum hinweg optimal mitSchmierstoff versorgt werden. Damit eine neue Mobilität möglich wird,liefert Freudenberg Performance Materials außerdem Vliesstoffe alsBatterieseparatoren und Hightech-Vliesstoffe für Brennstoffzellen.Leichte Vliesstoffe helfen, Kraftstoff zu reduzieren Eine weitereInnovation: Eine mehrschichtige Verbundstruktur für Unterboden undRadkasten. Sie hat eine längere Lebensdauer, erhöhte Abriebfestigkeitsowie eine verbesserte Temperaturbeständigkeit und Reißfestigkeit.Zugleich ist der Verbundstoff 15 bis 20 Prozent leichter alsverfügbare Produkte und zu 100 Prozent recyclebar. SpezielleVliesstoffe für Gepäckraumabdeckungen wiegen weniger alsvergleichbare Materialien und helfen, den Kraftstoffverbrauch zureduzieren.Saubere und schadstofffreie Luft im Auto ist nicht nur fürAllergiker besonders wichtig. Denn Pollen, Dieselabgase und Bakterienaus der Luft können für unangenehme Symptome wie Asthma, Niesen undKopfschmerzen sorgen. Deshalb filtern Premium-Innenraumfilter derFreudenberg-Geschäftsgruppe Filtration Technologies fürKraftfahrzeuge mit ihren hocheffizienten Filterschichten nahezu 100Prozent der Feinstaubpartikel und Allergene aus der Luft. Sieverhindern zudem das Verschmutzen der Belüftung und reduzieren dasBeschlagen der Scheiben.Für die Reduktion von Geräuschen und Schwingungen, die im Autodurch die Straße oder den Antrieb entstehen, bietet FreudenbergMotor-, Getriebe- und Fahrwerklager, Luftfedersysteme sowie Dämpferund Tilger der Freudenberg-Geschäftsgruppe Vibracoustic. Sie machenAutos leiser und komfortabler.All diese innovativen Lösungen des TechnologieunternehmensFreudenberg sorgen für eine verbesserte Mobilität in Auto undFlugzeug. Damit Reisende sicher an ihren Zielen ankommen und denUrlaub genießen können.Pressekontakt:Dr. Astrid KasperFreudenberg & Co. KGDirector Corporate CommunicationsTel. 06201 80-6688Fax 06201 88-6688astrid.kasper@freudenberg.comwww.freudenberg.deMartina MuschelknautzFreudenberg & Co. KGCorporate CommunicationsTel. 06201 80-6637Fax 06201 88-6637martina.muschelknautz@freudenberg.comwww.freudenberg.deOriginal-Content von: Freudenberg & Co. Kommanditgesellschaft, übermittelt durch news aktuell