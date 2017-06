Innovative Partnerschaft: COSMOPOLITAN und Facebook heben Leserinnen in die Chefredaktion

Hamburg (ots) - In einer einzigartigen Partnerschaft mit FacebookDeutschland macht das Premiummagazin COSMOPOLITAN seineFacebook-Community für die August-Ausgabe zum Mitglied derChefredaktion: Erstmals können COSMOPOLITAN-Fans zusammen mitChefredakteurin Anja Delastik maßgeblich an der Gestaltung einerAusgabe des Print-Magazins mitwirken. Über die Facebook-Seite derdeutschen COSMOPOLITAN bindet die Marke seine Community bereits seitAnfang Mai aktiv in die Entstehung der am 6. Juli erscheinendenAusgabe ein. Ziel der beiden starken Partner: Gemeinsam wollenFacebook und COSMOPOLITAN einen Best-Case kreieren, um innovativeAktions-Formate für Leserinnen und Nutzer, neuartigeVermarktungsstrategien sowie die Möglichkeiten von Video und Live aufFacebook zu präsentieren.Über Facebook Live-Video sucht die Redaktion den direktenAustausch - mit hohen Reichweiten in der COSMOPOLITAN-Zielgruppe überdie bereits bestehenden 222.000 Facebook-Fans hinaus. Die Leserinnenstimmen live über Inhalte ab, begleiten die Produktion und erhaltenEinblicke hinter die COSMO-Kulissen. Sie nehmen nicht nur anRedaktionskonferenzen teil oder tauschen sich mit den jeweiligenRedakteuren über Themen aus, sondern sind exklusiv beim Modeshootingmit Top-Influencerin Stefanie Giesinger oder einem Interview mitSänger Clueso dabei.In allen Rubriken, die COSMOPOLITAN auszeichnen, hat die Communityauf Facebook Mitspracherecht: Mode, Beauty, Job, Leben und Männer.Zusammen mit der Redaktion treffen die Fans die Entscheidungen,welche Themen wie im Magazin aufgegriffen werden - so wie es sich füreine echte Chefredaktion gehört. Höhepunkt der neuartigenZusammenarbeit ist die Live Week vom 3. bis 7. Juli. Zum Erscheinender Facebook-Community-Ausgabe senden Digital- und Print-Redaktionder COSMOPOLITAN eine Woche live aus dem Hamburger Büro von Facebookund bieten den Fans vielfältige Einblicke in alle Themengebiete. ImZeitraum von drei Monaten entstehen so mehr als 30 Videos und Livesauf der Facebook-Fanpage von COSMOPOLITAN, die mehrere MillionenFrauen in der relevanten Leserzielgruppe erreichen. Die vonCOSMOPOLITAN und Facebook gemeinsam produzierten Inhalte sind nebendem inhaltlichen Fit mit den Zielgruppeninteressen optimal auf diemobile Mediennutzung ausgerichtet: Vom 1:1-Format der Videos über denEinsatz von Texteinblendungen bis hin zur Länge."Durch diese bisher größte Zusammenarbeit von Facebook mit einerMedienmarke in Deutschland beweist COSMOPOLITAN sich einmal mehr alsmoderne und innovative 360-Grad-Marke, die mutig neue Wege geht undPrint, Online und Social Media auf einzigartige Weise verknüpft. Dasswir für die Aktion direkt eine große Denim Brand als Partner gewinnenkonnten, freut uns ganz besonders. Denn unser Ziel ist es, unsereLeserinnen und Nutzer da zu erreichen, wo sie sind und innovativeVermarktungslösungen zu bieten", so Bauer PremiumVerlagsgeschäftsführer Robert Sandmann. "Durch starken Videocontentauf Facebook schaffen wir Wachstum, indem wir neue Zielgruppenerreichen, aktivieren und stärker an unsere Marke binden. Dabei istuns die Nähe zu unserer Zielgruppe immens wichtig. Schließlich machenwir COSMOPOLITAN - Print, Online und Social - für sie. Was gibt esalso Besseres, als eine Ausgabe mit unseren Leserinnen für unsereLeserinnen zu produzieren", ergänzt Inga Leister, Digital BusinessDirector Women, Youth & Food Bauer Xcel Media.Und Guido Bülow, Strategic Partnerships Manager von FacebookDeutschland, meint: "Als weltweit bekannte Premiummarke für moderne,furchtlose Frauen ist COSMOPOLITAN ein prädestinierter Partner füreine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Dieses Leuchtturm-Projekt zeigtinsbesondere die Chancen von Mobile-Video für Medienmarken: Medienkönnen Facebook vielseitig nutzen, um ihre Marke zu stärken und neueZielgruppen zu erreichen. Richtig umgesetzt ist mobiles Bewegtbildauf Facebook aufmerksamkeitsstark, unterhaltend und bietet zukünftigweitere Möglichkeiten zur Monetarisierung."Mehr zur Aktion erfahren Interessierte auf der Onlineseite:http://ots.de/mSnWI.Über COSMOPOLITANCOSMOPOLITAN ist die weltweit bekannteste Premiummarke, erscheintmit 53 Ausgaben in 79 Ländern und ist mit rund 42 MillionenLeserinnen das größte Frauenmagazin der Welt. Auch in Deutschland istCOSMOPOLITAN die reichweitenstärkste monatliche Medienmarke underreicht 1,55 Millionen Leserinnen. In der werberelevanten Zielgruppeder Frauen von 14 bis 49 Jahren führt COSMOPOLITAN das Segment miteiner Reichweite von 1,33 Millionen Leserinnen an. Mehr als 1,61Millionen Unique User erreicht die 360-Grad-Brand über die WebseiteCosmopolitan.de - mit noch höherer Sichtbarkeit durch die SocialKanäle Facebook, Instagram, Snapchat und WhatsApp."Fun.Fearless.Female." - Mit diesem redaktionellen USP undEmpowerment Leitsatz unterstützt COSMOPOLITAN ihre Leserinnencrossmedial in allen Lebensbereichen: Job & Karriere, Partnerschaft &Erotik sowie Beauty & Fashion! Die cosmopolitische, moderne undselbstbewusste Leserin ist zwischen 20 und 49 Jahre alt, erfolgreichim Job und finanziell unabhängig. COSMOPOLITAN erzielte 2016 einendurchschnittlichen Gesamtverkauf von 247.540 Exemplaren (IVW 1-42016).Über Bauer PremiumUnter der Dachmarke BAUER PREMIUM bündelt die Bauer Media Groupinsgesamt acht Premiummarken: COSMOPOLITAN, Happinez, JOY, Maxi,MYWAY, SHAPE, InTouch Style und seit 29. März zusätzlich"einfach.sein". Inhaltlich unterschiedlich positioniert, sprechen siedie unterschiedlichen Premium-Frauen-Zielgruppen in ihrer ganzenBreite an. Für jede Marke gilt derselbe Premiumanspruch beiProduktqualität, Preispositionierung und Zielgruppe. BAUER PREMIUMkennt Premiummärkte, -marken und -zielgruppen wie kein anderesMedienhaus: Auch bei den hochwertigen monatlichen Frauenzeitschriftenist die Bauer Media Group die Nr. 1: Kein Verlag verkauft mehrExemplare im monatlichen Premiumsegment (1,1 Mio. durchschnittlicherGesamtverkauf IVW 1-4 2016). Mit diesem Portfolio ist der Verlag diemarktführende Größe bei anspruchsvollen Premium-Frauen-Zielgruppen.BAUER PREMIUM ist Teil der Bauer Media Group, einem dererfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Mehr als 600 Zeitschriften,über 400 digitale Produkte und über 100 Radio- und TV-Stationenerreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Mit ihrer globalenPositionierung unterstreicht die Bauer Media Group ihre Leidenschaftfür Menschen und Marken.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationAnna HezelT +49 40 30 19 10 74anna.hezel@bauermedia.comwww.bauermedia.comhttp://twitter.com/bauermediagroupOriginal-Content von: Bauer Media Group, Cosmopolitan, übermittelt durch news aktuell