Innovative Lichttechnologie sorgt für maximale Sicherheit beim überarbeiteten SKODA SUPERB (FOTO)

Mladá Boleslav (ots) -- Überarbeiteter SUPERB verfügt als erstes SKODA Serienmodell überVoll-LED-Matrix-Scheinwerfer und dynamische Lichtfunktionen- Voll-LED-Heckleuchten mit dynamischen Blinkern verbessern dieSichtbarkeit- Upgedateter SUPERB wird im Mai bei der IIHF Eishockey-WM inBratislava vorgestelltSKODA wird beim Update seines Flaggschiffs SUPERB erstmals ineinem Serienfahrzeug innovative Voll-LED-Matrix-Scheinwerfereinsetzen, die für noch mehr Sicherheit und einen höheren Komfortsorgen. Mit einer Designskizze und einem Video vermittelt dertschechische Autohersteller einen ersten Eindruck von den neuenVoll-LED-Matrix-Scheinwerfern, den neu gestaltetenLED-Nebelscheinwerfern und Voll-LED-Heckleuchten mit dynamischenBlinkern. Die Weltpremiere des modernisierten SKODA SUPERB findet imMai im Rahmen der IIHF Eishockey-WM 2019 in der slowakischenHauptstadt Bratislava statt. SKODA AUTO unterstützt das Sporteventbereits zum 27. Mal als Hauptsponsor.Die Designskizze der Voll-LED-Matrix-Scheinwerfer zeigt den Aufbaudes innovativen Scheinwerfersystems. Es besteht aus einem LED-Modulfür Abblend- und Fernlicht sowie drei weiteren LED-Fernlichtkammernund trägt im Gehäuse den Schriftzug ,SKODA Crystal Lighting'. Eineschmale LED-Leiste dient als Blinker sowie als Tagfahr- undPositionslicht. Darüber sind feine LED-Nadeln angeordnet, dieBestandteil der neuen animierten Coming/Leaving Home-Funktion sind.Beim Öffnen und Schließen schaltet dieses Feature die Elemente derFront- und Heckbeleuchtung in einer vorgegebenen Choreographieautomatisch an und aus.Ein Video zeigt die neuen Voll-LED-Matrix-Scheinwerfer sowie dieComing/Leaving Home-Animation in Aktion und verdeutlicht ihreFunktionsweise. Außerdem sind die neu gestalteten Nebelscheinwerfermit LED-Technik sowie die Voll-LED-Heckleuchten zu sehen. Dieseverfügen erstmals beim SKODA SUPERB über dynamische Blinker, die beiBetätigung von innen nach außen aufleuchten. Das sorgt neben mehrDynamik auch für eine verbesserte Sichtbarkeit durch andereVerkehrsteilnehmer und damit eine erhöhte Verkehrssicherheit.Als Flaggschiff des tschechischen Automobilherstellers verfügt derSKODA SUPERB über neueste Innovationen der Marke in den BereichenSicherheit, Fahrkomfort, Performance und Umweltfreundlichkeit undbringt viele Vorzüge und Ausstattungsfeatures aus höherenFahrzeugkategorien in die Mittelklasse.Seine Weltpremiere feiert der modernisierte SKODA SUPERB im Maibei der IIHF Eishockey-WM 2019 in der slowakischen HauptstadtBratislava.Das Video zu den neuen Voll-LED-Matrix-Scheinwerfern und mit derComing/Leaving Home-Animation in Aktion ist über folgenden Linkabrufbar:https://cdn.skoda-storyboard.com/2019/05/SKODA-Superb-Lights.mp4