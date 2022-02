Innovative Industrial Properties: Zukauf, Immobilie 105 im Portfolio!

Weitere Suchergebnisse zu "Innovative Industrial Properties":

Innovative Industrial Properties (WKN: A2DGXH) ist im Moment aus so manchen Gründen interessant. Die Aktie gilt schließlich als eine der Dividendenwachstumsaktien der vergangenen Jahre. Seit dem Jahre 2017 hat sich die Dividende verzehnfacht und mit ihr das Zahlenwerk, was für Investoren zu absolut soliden Renditen geführt hat.

Zukäufe und eine konsequente Erweiterung des Immobilienportfolios sind für Innovative Industrial Properties der Wachstumstreiber. Und das Fundament für langfristig stabile Dividenden. Seit Jahresanfang ist es relativ ruhig um dieses Thema geworden. Doch jetzt kann der US-amerikanische Real Estate Investment Trust einen weiteren Vollzug vermelden. Das sind jedenfalls die Details zu dem Immobilienkauf, der zur 105. Immobilie im Portfolio des REITs geführt hat.

Innovative Industrial Properties: Zukauf von Immobilie 105

Wie das Management am Donnerstag dieser Woche nach Handelsschluss berichtete, habe Innovative Industrial Properties in New Jersey eine Immobilie gekauft. Diese wird gleichzeitig an eine Tochtergesellschaft von Ascend Wellness Holdings (AWH) vermietet und sollte in Zukunft durch einen langfristigen Mietvertrag Mieterlöse und Funds from Operations generieren.

Der Kaufpreis für diese Immobilie liegt dabei bei 35,4 Mio. für eine Liegenschaft mit 114.000 Quadratmetern an Größe. Innovative Industrial Properties hat seinem Mieter in der Immobilie Erstattungen bis zu 4,6 Mio. US-Dollar zugesichert, wodurch sich der Kaufpreis final auf 40 Mio. US-Dollar belaufen sollte. Definitiv eine spannende Schlagzeile, die zeigt: Es ist weiteres Wachstum möglich.

Entscheidend ist hierbei, dass Innovative Industrial Properties mit AWH bereits einige Deals besitzt. Es handelt sich um einen Mieter, der noch drei weitere Immobilien im Portfolio des Cannabis-REITs angemietet hat. Für mich bleibt das weiterhin ein Qualitätsmerkmal, auf das Foolishe Investoren inzwischen ebenfalls bauen können.

Zufriedene Mieter, neue Mieter?

Innovative Industrial Properties kann inzwischen des Öfteren auf einen solchen Passus zurückgreifen, dass es früher schon Mietverträge mit den „neuen“ Mietern der Immobilien gegeben hat. Das zeigt mir, dass die Mieter zufrieden sind, was die Vertragskonditionen angeht, und immer wieder zu dem Cannabis-REIT als Vertragspartner zurückkehren. Ein qualitatives Merkmal, das grundsätzlich weiteres Wachstum sichern kann.

Ohne Zweifel ist der Wachstumskurs des Cannabis-REIT bemerkenswert. Noch im Februar präsentiert der Real Estate Investment Trust ein neues Zahlenwerk, wo wir einen fundamentalen Vorgeschmack auf die weiteren Möglichkeiten erhalten werden. Mit diesem Deal ist ein zukünftiger Wachstumskurs jedenfalls gesichert.

Vielleicht noch ein Hinweis: Innovative Industrial Properties besitzt weiterhin über 3 % Dividendenrendite. Mitsamt dem Dividendenwachstum kann das ein günstiger Zeitpunkt sein, um sich diesen Real Estate Investment Trust vielleicht jetzt noch einmal etwas näher anzusehen. Starkes Dividendenwachstum gibt es jedenfalls selten zu einem besonders günstigen Preis.

Der Artikel Innovative Industrial Properties: Zukauf, Immobilie 105 im Portfolio! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Vincent besitzt Aktien von Innovative Industrial Properties. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Innovative Industrial Properties.

Motley Fool Deutschland 2022