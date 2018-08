Innovative Industrial Properties: Wirklich lohnenswert?

An der Heimatbörse Xetra New York notiert Innovative Industrial Properties per 24.08.2018 bei 40,74 USD.

Nach einem bewährten Schema haben wir Innovative Industrial Properties auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Diskussionen rund um Innovative Industrial Properties auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Buy" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Innovative Industrial Properties sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Buy" angemessen bewertet.

2. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 2 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Innovative Industrial Properties-Aktie sind 2 Einstufungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Buy" zu bewerten. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 37,5 USD. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (40,74 USD) ausgehend um -7,95 Prozent fallen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Sell". Zusammengefasst erhält Innovative Industrial Properties von den Analysten somit ein "Hold"-Rating.

3. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 92,02. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Innovative Industrial Properties zahlt die Börse 92,02 Euro. Dies sind 12 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Real Estate" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 104,97. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.