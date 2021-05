Innovative Industrial Properties: Neues Grundstück in Michigan!

Das auf Cannabis fokussierte Immobilienunternehmen Innovative Industrial Properties, Inc. (NYSE:IIPR) hat am Montag bestätigt, dass es den Kauf einer Immobilie in Warren, Michigan, für rund 10,3 Millionen Dollar abgeschlossen hat. Die erworbene Immobilie erstreckt sich über 85.000 sq. ft. an Industriefläche.

Was geschah

Im Zusammenhang mit der Akquisition unterzeichnete IIP einen langfristigen Dreifach-Nettomietvertrag mit einer Tochtergesellschaft von Sozo Companies, Inc. zur weiteren Nutzung



