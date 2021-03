Innovative Industrial Properties: Neuer Markt, neue Möglichkeiten?

Weitere Suchergebnisse zu "Innovative Industrial Properties":

Innovative Industrial Properties (WKN: A2DGXH) ist wirklich ein spannender Real Estate Investment Trust, um vom Wachstumsmarkt des Cannabis zu profitieren. Zumindest mittelbar. Das Unternehmen setzt auf Immobilien in diesem Segment, was zu hohen Mietzinsen und starken Dividenden führt. Das dürfte inzwischen so weit bekannt sein.

Für Innovative Industrial Properties könnten sich jedoch neue Möglichkeiten ergeben. In den USA scheint sich jetzt eine weitere Region zu öffnen. Schauen wir im Folgenden daher einmal, was das für Potenzial besitzt und wie der spezielle REIT seine Stärke ausspielen könnte.

Innovative Industrial Properties: Neuer Markt

Wie wir mit Blick auf die aktuelle Nachrichtenlage erkennen können, scheint sich ein weiteres Mal etwas zu tun. Im US-amerikanischen Bundesstaat New York mit der gleichnamigen Metropolregion könnte Cannabis bald legalisiert sein. Wie dabei berichtet wird, scheint einer Einigung zwischen dem Bundesstaat beziehungsweise dem Parlament und dem Gouverneur inzwischen wenig im Wege zu stehen.

Der Bundesstaat New York dürfte dabei ein weiterer Markt sein, der sich für Cannabis öffnet und für die etablierten Unternehmen oder junge Herausforderer ein neues Wachstumspotenzial impliziert. Mit mehreren Millionen potenziellen Verbrauchern dürfte auch hier das Marktpotenzial für einige Akteure interessant sein und neue Wachstumsperspektiven eröffnen.

Zumal es auch in diesem potenziell neuen Markt um den Freizeitgebrauch für Marihuana geht. Das zeigt wiederum: In den USA ist die Legalisierungswelle noch lange nicht am Ende. Auch für Innovative Industrial Properties könnte das weiteres Wachstumspotenzial bedeuten.

Neue, spannende Möglichkeiten

Der Ansatz von Innovative Industrial Properties dürfte dabei ebenfalls inzwischen bekannt sein. Der Real Estate Investment Trust hilft Unternehmen dabei, ihr Wachstum zu finanzieren. Eigentlich recht simpel, indem Immobilien gekauft und für die Produzenten bereitgestellt werden. Das wiederum passiert über langfristige Mietverträge, teilweise auch über Käufe, die sich bereits im Vorfeld im Besitz der Cannabis-Produzenten befunden haben.

Innovative Industrial Properties hat sich dabei inzwischen einen Ruf bei einigen Marktakteuren aufgebaut. Mit Blick auf jüngste Deals erkennen wir, dass insbesondere die Bestandskunden an weiteren Engagements interessiert sind. Sowie, dass die Partnerschaften über mehrere Immobilien in verschiedenen Regionen ausgedehnt werden. Das wiederum könnte auch jetzt für Innovative Industrial Properties eine Option sein.

Sobald Marihuana und der Privatgebrauch in New York legal sind, könnte es weitere Akteure in diese Richtung ziehen. Möglicherweise sehen wir daher schon bald weitere Zukäufe beziehungsweise Arrangements mit den bisherigen Namen im Portfolio. Die Cannabis-Branche ist schließlich weiterhin auf Geldgeber angewiesen, um das Wachstum zu finanzieren. Klassische Banken dürfen hingegen aufgrund des Verbots auf US-Ebene die Branche nicht finanzieren.

Auch dieser Öffnungsschritt bietet daher zumindest das Potenzial für Innovative Industrial Properties, die eigene Wachstumsgeschichte auszubauen. Im Fall der Fälle dürfte das wiederum auch für die stets wachsende Dividende wichtig sein.

