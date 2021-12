Innovative Industrial Properties: Kann die Aktie erneut 28 % Dividendenwachstum in 2022?

Weitere Suchergebnisse zu "Innovative Industrial Properties":

Innovative Industrial Properties (WKN: A2DGXH) hat auch in diesem Jahr die Investoren mit der eigenen Dividende verzückt. Zuletzt zahlte der Real Estate Investment Trust eine Quartalsdividende in Höhe von 1,50 US-Dollar für das dritte Vierteljahr an die Investoren aus. Im Vergleich zum Vorjahreswert von 1,17 US-Dollar entsprach das einem Dividendenwachstum von 28 %. Allerdings hat es je Vierteljahr teilweise deutlichere Erhöhungen geben.

Eine Foolishe Frage, auch mit Blick auf die Gesamtbewertung und knapp über 2 % Dividendenrendite dürfte sein: Kann Innovative Industrial Properties erneut ein derart hohes Dividendenwachstum? Riskieren wir einen Blick auf die entscheidenden Merkmale dieser Frage.

Innovative Industrial Properties braucht Wachstum

Um erneut ein Dividendenwachstum im zweistelligen Prozentbereich vorweisen zu können, benötigt Innovative Industrial Properties definitiv weiteres operatives Wachstum. Wenn wir einen Blick auf die zuletzt ausgewiesenen Quartalszahlen riskieren, fällt uns mit einem Ausschüttungsverhältnis von ca. 87,7 % auf bereinigter und verwässerter Basis auf, dass die Dividende am Limit zu sein scheint.

Besorgniserregend erscheint diese Kennzahl aber nicht. Zum einen, weil hinter Innovative Industrial Properties ein Real Estate Investment Trust steckt, die für gewöhnlich höhere Ausschüttungsverhältnisse besitzen. Zum anderen auch, weil es historisch des Öfteren mal derartig hohe Werte gegeben hat. Wachstum ist, wie gesagt, der Schlüssel für weiteren Dividendenerfolg.

Innovative Industrial Properties besitzt weiterhin eine vergleichsweise kleine Ausgangslage mit unter 80 Immobilien. Wenn es dem Management gelingt, konsequent neue Investitionen einzufädeln, so dürfte weiteres Dividendenwachstum locker möglich sein. Wobei es jetzt seit ca. einem Monat vergleichsweise ruhig geworden ist. Natürlich ist das nicht besorgniserregend. Zukäufe bestimmen jedoch die Höhe des weiteren operativen Wachstums.

Insgesamt ist die Cannabis-Branche jedoch jung und dynamisch und der Real Estate Investment Trust dürfte noch weitere Objekte finden. Wobei wir ebenfalls bedenken müssen: Die Dividende ist inzwischen schon ordentlich gestiegen und jeder weitere Zukauf vergrößert das Portfolio. Oder anders gesagt: Nach dem Gesetz größerer Zahlen könnte das Wachstum über weitere Jahre langsamer werden.

Zumindest ein zweistelliges Dividendenwachstum

Ob Innovative Industrial Properties daher im kommenden Jahr erneut ein Dividendenwachstum von mindestens 28 % im Jahresvergleich präsentieren kann, das weiß ich nicht. Allerdings bin ich überzeugt, dass es in Summe solide Zuwächse gibt. Sowie auch, dass das operative Wachstum weiter anhalten kann. Wichtig sind jedoch weitere Investitionen in das zukünftige Wachstum, um die nachhaltige operative Wachstumsbasis zu erhalten.

Im Endeffekt ist dieser Cannabis-REIT eine Wachstums- und dadurch auch eine Rendite-Maschine. Selbst jetzt mit über 2 % Dividendenrendite und den Wachstumsaussichten könnte der REIT langfristig noch interessant sein. Vor allem, wenn es noch Jahre mit soliden zweistelligen Zuwächsen geben sollte.

Der Artikel Innovative Industrial Properties: Kann die Aktie erneut 28 % Dividendenwachstum in 2022? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

