Innovative Industrial Properties: Hier zeichnet sich weiteres Dividendenwachstum ab!

Innovative Industrial Properties (WKN: A2DGXH) hat zuletzt mit einigen Schlagzeilen auf sich aufmerksam gemacht. Beispielsweise mit Dividendenerhöhungen. Aber auch mit weiteren Übernahmen beziehungsweise Zukäufen, die zu einem künftigen Wachstum führen dürften. Wachstum ist jedenfalls wichtig für die Investitionsthese im Allgemeinen.

Jetzt wird es wiederum Zeit, zu überprüfen, wie stark der US-amerikanische Real Estate Investment Trust wächst. Das Management hat schließlich ein frisches Quartalszahlenwerk präsentiert. Lass uns daher im Folgenden einen Blick auf die Highlights in diesem Bericht riskieren.

Innovative Industrial Properties: Wachstum!

Wie wir mit Blick auf das aktuelle Quartal erkennen können, hält das Wachstum hinter dem US-REIT Innovative Industrial Properties weiter an. So kletterten die Umsätze im Jahresvergleich um 110 % im vierten Quartal. Das Nettoergebnis lag hingegen bei 21,0 Mio. US-Dollar, die Funds from Operations insgesamt bei 32,4 Mio. US-Dollar auf bereinigter Basis. Insgesamt ein solides Quartal, aber nicht unbedingt rekordverdächtig.

Für das Gesamtjahr 2020 weist das Management erneut dreistellige Wachstumsraten aus. Demnach sind die Umsätze um 162 % auf 116 Mio. US-Dollar geklettert. Die Nettoergebnisse und die Funds from Operations kletterten hingegen insgesamt um 191 und 180 %. Dass sich das Wachstum jetzt augenscheinlich ein wenig verlangsamt, könnte mit der Größe zusammenhängen, die Innovative Industrial Properties inzwischen erreicht hat.

Je Aktie liegen die Funds from Operations auf bereinigter Basis bei 1,36 US-Dollar. Im Vergleich zum Vorjahreswert von 1,20 US-Dollar entspricht das einem weiteren Wachstum von 13,3 %. Keine Frage: Auch das ist nicht rekordverdächtig. Allerdings ein solides zweistelliges Wachstum. Womöglich kann der REIT im ersten Quartal das Wachstum wieder steigern. Immerhin gab es zuletzt einige spannende Zukäufe.

Was passiert mit der Dividende …?

Zur Dividende gibt es zugebenermaßen noch keine Neuigkeiten. Allerdings könnte sich in Anbetracht dieses Wachstums eine weitere Erhöhung der eigenen Ausschüttung abzeichnen. Innovative Industrial Properties hat schließlich zuletzt 1,24 US-Dollar an die Investoren ausgezahlt. Ein derzeitiges Ausschüttungsverhältnis von 91,1 % zeigt, dass weiteres Potenzial für eine Erhöhung vorhanden ist.

Die Erfolgsgeschichte von Innovative Industrial Properties kann daher weitergehen. Das Wachstum stimmt jedenfalls noch immer und auch das künftige Dividendenwachstum scheint gesichert zu sein. Die Investitionsthese kann daher weiterhin intakt sein. Wobei Foolishe Investoren zugegebenermaßen das künftige Wachstum im Auge behalten sollten.

Innovative Industrial Properties: Jetzt ein Kauf?

Innovative Industrial Properties ist natürlich weiterhin vom Wachstum abhängig. Der US-REIT kommt gemessen an einem aktuellen Aktienkurs von ca. 220 US-Dollar auf ein Kurs-FFO-Verhältnis von ca. 40,4, sowie auf eine Dividendenrendite von 2,25 %. Das könnte attraktiv sein. Wie gesagt: Solange das Wachstum weitergeht und der US-REIT in seine Bewertung hineinwachsen kann. Das ist die Quintessenz. Aber immerhin: Derzeit stimmt die Richtung, könnte sich jedoch auch beschleunigen.

Vincent besitzt Aktien von Innovative Industrial Properties. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Innovative Industrial Properties.

