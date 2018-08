Innovative Industrial Properties: Kann die was?

Für die Aktie Innovative Industrial Properties wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse New York am 06.08.2018 ein Kurs von 33,15 USD geführt.

Die Aussichten für Innovative Industrial Properties haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. Innovative Industrial Properties weist derzeit eine Dividendenrendite von 3,02 % aus. Diese Rendite ist niedriger als der Branchendurchschnitt ("Real Estate") von 4,06 %. Mit einer Differenz von lediglich 1,04 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Sell" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

2. Analysteneinschätzung: Für die Innovative Industrial Properties sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Buy", da 2 Buc, 0 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Innovative Industrial Properties vor. Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Innovative Industrial Properties. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 28,5 USD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um -14,03 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 33,15 USD notierte. Dafür gibt es das Rating "Sell". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Hold".

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Innovative Industrial Properties beträgt das aktuelle KGV 215,85. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Real Estate" haben im Durchschnitt ein KGV von 108,95. Innovative Industrial Properties ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute überbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Sell"-Einschätzung.