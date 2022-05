Innovative Industrial Properties: 5 % Dividendenrendite für das Wachstum zu günstig!

Weitere Suchergebnisse zu "Innovative Industrial Properties":

Machen wir den ersten Teil recht kurz: Innovative Industrial Properties (WKN: A2DGXH) kommt derzeit auf 5 % Dividendenrendite. Wenn wir die Jahresdividende von 7 US-Dollar nehmen und mit einem Aktienkurs von 140 US-Dollar in ein Verhältnis setzen, so erhalten wir diesen Wert. Selbst für einen REIT ist das zugegebenermaßen alles andere als verkehrt.

Aber Innovative Industrial Properties ist eben nicht irgendein REIT, der bloß auf 5 % Dividendenrendite kommt. Nein, sondern es gibt zudem noch ein besonders solides Wachstum. Auch das erste Quartal hat das erneut gezeigt. Blicken wir auf die Zahlen und mögliche Kursbremsen.

Innovative Industrial Properties: 5 % Dividendenrendite & mehr!

Innovative Industrial Properties hat ein wirklich sehr solides Wachstum geliefert. Wenn wir auf das nun vorhandene Zahlenwerk schauen, so erkennen wir ein Umsatzwachstum von 50 % im Jahresvergleich auf 64,5 Mio. US-Dollar. Aber auch das Nettoergebnis und die Funds from Operations wuchsen um 36 % und 40 % im Jahresvergleich. Wobei es ein Merkmal gibt, das immer etwas ausbremst: Verwässerung.

Trotz der Verwässerung, um in weiteres Wachstum zu investieren, sehen die Funds from Operations je Aktie nicht schlecht aus. Nominell kletterte der Wert von 1,39 US-Dollar im Vorjahr auf 1,86 US-Dollar, was einem Wachstum von 33,8 % im Jahresvergleich entsprochen hat. Auf normalisierter Basis liegt der Wert mit 1,87 US-Dollar lediglich marginal darüber. Wenn wir wiederum einen bereinigten Wert nehmen, so hätten wir mit 2,04 US-Dollar sogar erstmals Funds from Operations je Aktie oberhalb der Marke von 2 US-Dollar. Definitiv ein intaktes Wachstum.

Aus diesen Funds from Operations heraus kann sich Innovative Industrial Properties die 5 % Dividendenrendite locker leisten. Annualisiert ergäben diese Zahlen FFO je Aktie zwischen 7,44 US-Dollar und 8,16 US-Dollar. Das heißt, eine Jahresdividende von 7 US-Dollar ist definitiv möglich. Vielleicht auch mehr, der US-REIT ist schließlich noch im Wachstumsmodus.

Falsch bepreist …?!

Für mich ist Innovative Industrial Properties mit 5 % Dividendenrendite definitiv falsch bepreist. Wir erhalten im Moment ein Bewertungsmaß, das dem im Corona-Crash bereits sehr ähnlich ist. Auch das Kurs-FFO-Verhältnis liegt momentan zwischen 17,2 und 18,8, was ein wirklich günstiges Bewertungsmaß für diese Growth-Perspektiven ist. Zumal das Management zuletzt in weitere Zukäufe investiert hat.

Es gibt eine weitere Belastung. Ein Shortseller hat das Geschäftsmodell des Cannabis-REITs angeprangert und setzt auf fallende Kurse. Trotzdem ist diese Bewertung für das intakte Wachstum im Moment sehr, sehr attraktiv. Foolishe Investoren, die bereit sind, etwas Risiko für ein starkes Dividendenwachstum und die Chance auf deutlich marktschlagende Renditen einzugehen, die können jetzt definitiv einen näheren Blick riskieren.

