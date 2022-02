Innovative Industrial Properties: 3,3 % Dividendenrendite, KGV 23,9, 42 % Wachstum!

Weitere Suchergebnisse zu "Innovative Industrial Properties":

Innovative Industrial Properties (WKN: A2DGXH) ist weiterhin ein spannender Real Estate Investment Trust, der es im Moment sogar auf 3,3 % Dividendenrendite bringt. Das, was viele Investoren vermutlich wissen, ist die Höhe der aktuellen Quartalsdividende. Mit derzeit 1,50 US-Dollar Dividende und einem Aktienkurs von 177 US-Dollar erhalten wir diesen Wert.

Der Real Estate Investment Trust hat nun jedenfalls im Rahmen der Quartalsberichtssaison ein frisches Zahlenwerk präsentiert. Auch daran können wir erkennen, dass die fundamentale Bewertung eigentlich ziemlich preiswert ist. Zumindest, wenn ein solides Wachstumspotenzial weitergeht. Wobei das unterm Strich wahrscheinlich ist aufgrund des Wachstumsmarktes Cannabis. Eine entscheidende Frage ist jedoch: Wie stark fällt das Wachstum aus?

Innovative Industrial Properties: Solides Wachstum, KGV 23,9!

Nun hat Innovative Industrial Properties jedenfalls ein neues Zahlenwerk vorgelegt, das einige Antworten gibt. So zum Beispiel im Hinblick auf die wichtigen Funds from Operations. Wobei wir auch das Nettoergebnis mit 1,18 US-Dollar im vierten Quartal zumindest einmal erwähnen wollen. Aber aufgrund nicht finanzwirksamer Wertveränderungen ist dieser Wert im Kontext der Real Estate Investment Trusts weitgehend unerheblich.

Der Cannabis-REIT kam jedenfalls im vierten Quartal auf Funds from Operations je Aktie in Höhe von 1,85 US-Dollar auf bereinigter Basis. Gemessen an diesem Wert läge bei einem aktuellen Aktienkurs von 177 US-Dollar das Kurs-FFO-Verhältnis bei ca. 23,9. Auf normalisierter Basis erkennen wir hingegen einen Wert von 1,75 US-Dollar, was einem Kurs-FFO-Verhältnis von 25,3 auf normalisierter Basis entsprechen würde. Beides erscheint mir jedenfalls nicht zu teuer.

Auf bereinigter Basis hat es bei Innovative Industrial Properties schließlich erneut ein Wachstum im Jahresvergleich von ca. 42 % gegeben. Normalisiert lag die Wachstumsrate bei ebenfalls soliden 39 % im Jahresvergleich. Das ist ohne Zweifel ein solides bis starkes Wachstum. Ein Kurs-FFO-Verhältnis in den 20ern erscheint mir für dieses Bewertungsmaß einfach preiswert.

Zumal Innovative Industrial Properties im Rahmen dieser Quartalszahlen darauf verwies, dass auch die Dividende im Gesamtjahr 2021 um 28 % erhöht worden ist. Selbst ein deutlich moderateres Wachstum kann bei dieser fundamentalen Ausgangslage zu langfristig starken Renditen führen.

Ein eigentlich sogar günstiger REIT!

Innovative Industrial Properties ist mit derzeit 3,3 % Dividendenrendite und einem Kurs-FFO-Verhältnis von 23,9, das ich synonym als KGV an dieser Stelle verwende, günstig bewertet. Hier gilt es, das weitere Wachstumspotenzial zu bewerten. Beziehungsweise das starke Wachstum, das auch das vergangene Börsenjahr 2021 beziehungsweise zuletzt das vierte Quartal gezeigt hat.

Die momentane operative Basis und die Funds from Operations sehe ich als in Stein gemeißelt an. Insofern kann man auf der jetzigen Ausgangslage aufbauen und sich überlegen: Wie viel Wachstumspotenzial steckt wohl noch im Cannabis-REIT für die derzeitige Bewertung? Meine Meinung: Mehr, als heute eingepreist ist.

