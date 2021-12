Innovative Industrial Properties: 24 Gründe, jetzt auf die Dividendenwachstumsaktie zu setzen

Weitere Suchergebnisse zu "Innovative Industrial Properties":

Innovative Industrial Properties (WKN: A2DGXH) ist ohne jeden Zweifel eine spannende Dividendenaktie. In den vergangenen ca. viereinhalb Jahren hat sich die ausgeschüttete Dividende je Aktie bereits verzehnfacht. Die Tendenz geht in Richtung weiteres Wachstum. Auch, weil operativ das Zahlenwerk noch immer auf Zuwächse getrimmt ist und das Portfolio vergleichsweise klein erscheint.

Allerdings kann Innovative Industrial Properties jetzt einen Meilenstein für sich reklamieren: Nämlich ein Portfolio von über 100 Immobilien vorzuweisen. Riskieren wir einen Blick auf die passende Unternehmensmeldung. Beziehungsweise die besagten 24 Gründe, warum diese Dividendenwachstumsaktie jetzt weiterhin attraktiv erscheint.

Innovative Industrial Properties: Zukauf von 24 Immobilien

Wie der US-amerikanische Cannabis-REIT am 14. Dezember dieses Jahres verkündet hat, ist offenbar ein größerer Coup gelungen. Demnach hat Innovative Industrial Properties 24 Immobilien gekauft. Diese befinden sich in Colorado, Pennsylvania und North Dakota. Wie es weiterhin heißt, besitzt der Real Estate Investment Trust mit 103 verschiedenen Immobilien erstmals über 100 Einheiten.

Der Gesamtpreis für den Kauf der 24 Immobilien liegt bei 72,7 Mio. US-Dollar, was für die Quantität vergleichsweise preiswert erscheint. Zudem sind die Immobilien allesamt bereits an Cannabis-Produzenten vermietet. 16 Einheiten beispielsweise an eine Tochtergesellschaft von Columbia Care. Weitere vier an eine Gesellschaft von Man Medicine Technologies und vier weitere an zwei weitere Cannabis-Produzenten. Damit nimmt die Diversifikation weitere Formen an.

Columbia Care wird mit inzwischen 21 Immobilien, die an Gesellschaften des Unternehmens vermietet sind, ein Ankermieter von Innovative Industrial Properties. Der außerdem bereits 584.000 Quadratfuß Fläche im Mietportfolio besitzt. Wirklich bemerkenswert. Wobei das natürlich auch für das Wachstum des Cannabis-REITs absolut entscheidend ist.

IIP macht, was es am besten kann

Auch im vierten Quartal zeigt sich mit Blick auf die 24 gekauften Immobilien: Innovative Industrial Properties macht, was man selbst am besten kann. Das eigene Portfolio erweitern und damit die Basis für zukünftiges Wachstum legen. Ohne Zweifel ist das mit Blick auf die fundamentale Bewertung die wichtigste Aufgabe. Wobei die Tech-Korrektur auch an diesen Anteilsscheinen nicht spurlos vorbeigegangen ist.

Derzeit gibt es die Dividendenwachstumsaktie Innovative Industrial Properties jedenfalls mit einer Dividendenrendite von 2,53 %. Wenn das operative Wachstum und damit verbunden auch das Dividendenwachstum weitergeht, ist das inzwischen eine durchaus attraktive Ausgangslage. Jedenfalls hat das Management mit dem Zukauf der besagten 24 verschiedenen Immobilien einen weiteren Schritt in diese Richtung getan.

Vincent besitzt Aktien von Innovative Industrial Properties. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Innovative Industrial Properties.

Motley Fool Deutschland 2021