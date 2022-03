Weitere Suchergebnisse zu "Innovative Industrial Properties":

Dividendenwachstum gehört zu Innovative Industrial Properties (WKN: A2DGXH) einfach dazu. Aber trotzdem ist insgesamt die Bewertungslage derzeit einfach attraktiv. Mit einer Dividendenrendite von 3,8 % kommen Einkommensinvestoren hier inzwischen sehr gut auf ihre Kosten, vielleicht sogar ohne ein rasantes Wachstum.

Aber das bleibt eher ein theoretischer Gedanke: Innovative Industrial Properties hat nun jedenfalls erneut die Dividende erhöht. Dabei zeigt sich, dass der Real Estate Investment Trust eher in die Vollen geht, anstatt die Investoren hängen zu lassen. 16,7 % Wachstum bei der Quartalsdividende im Vergleich zum vorherigen Vierteljahr ist erneut ein rasantes Tempo. Wobei der Kontext doch recht entscheidend ist.

Innovative Industrial Properties: 16,7 % Dividendenwachstum!

Das Management von Innovative Industrial Properties hat jedenfalls am 14. März dieses Jahres die Dividende für das erste Vierteljahr bekannt gegeben. Demnach möchte man 1,75 US-Dollar je Aktie an die Investoren auszahlen. Ein Wert, der hochgerechnet auf das Gesamtjahr 7,00 US-Dollar entspräche, was somit auf Jahresbasis einer Steigerung von einem US-Dollar entspräche.

Im Vergleich zur vorherigen Vierteljahresdividende (aber natürlich auch hochgerechnet auf ein Jahr) kommt das einem relativen Wachstum von 16,7 % gleich. Das heißt, dass ein deutlich zweistelliges Dividendenwachstum noch möglich ist. Im vorherigen Quartal erhöhte das Management des Cannabis-REITs schließlich nicht die Ausschüttungssumme je Aktie, sondern beließ sie lediglich bei 1,50 US-Dollar.

Leistbar ist dieser Schritt durchaus. Innovative Industrial Properties kam bereits im vierten Quartal auf Funds from Operations je Aktie in Höhe von 1,85 US-Dollar auf bereinigter Basis sowie einen Wert von 1,75 US-Dollar auf normalisierter Basis. Im ersten Quartal dürften diese Werte mit weiterem Wachstum höher ausfallen.

Auch damit setzt Innovative Industrial Properties seinen rasanten Dividendenwachstumskurs konsequent fort. Bemerkenswert ist jedoch, dass die Bewertungslage im Moment alles andere als teuer ist. Genau das schafft jetzt vielleicht einen günstigen, langfristig orientierten Einstiegszeitpunkt für Foolishe Investoren.

Starkes Wachstum nicht eingepreist!

Neben 3,8 % Dividendenrendite zu den derzeitigen Kursen ist auch das Kurs-FFO-Verhältnis von Innovative Industrial Properties eher moderat. Bei einem Aktienkurs von 183,51 US-Dollar erhalten wir hier im Moment einen Wert von 24,8 auf bereinigter Basis. Ein rasantes Wachstum scheint hier offensichtlich nicht eingepreist zu sein.

Der Cannabis-REIT zeigt jedoch auch mit dieser Dividendenerhöhung, dass rasante Zuwächse und ein starkes Dividendenwachstum möglich sind. Foolishe Investoren, die auf eine weitere erfolgreiche Durchdringung der Cannabis-Branche dieses REITs setzen möchten, sollten jetzt zu diesen preiswerten Konditionen einen näheren Blick riskieren.

Vincent besitzt Aktien von Innovative Industrial Properties. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktie von Innovative Industrial Properties.

