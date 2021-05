Innovative Industrial Aktie: Parallel verkauft Lagerhaus in Pennsylvania !

Weitere Suchergebnisse zu "Vertex Pharmaceuticals":

Das Cannabis-Unternehmen Parallel hat am Freitag bestätigt, dass es sein Lagerhaus in Pittsburgh, Pennsylvania, an eine Tochtergesellschaft eines Cannabis-REITs, Innovative Industrial Properties, Inc. (NYSE:IIPR), für rund 68 Mio. $ verkauft.

Im Zusammenhang mit dem Verkauf unterzeichneten beide Unternehmen auch einen langfristigen Mietvertrag.

Parallel merkte an, dass es plant, den gesammelten Erlös für den Abschluss des ursprünglichen Baus des Lagerhauses zu verwenden, das als ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung