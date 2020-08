Innovative Fingerabdrucklösung von Goodix zum Einschalten der Samsung Galaxy Tab S7-Serie

Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd., ein integrierter Lösungsanbieter branchenführender Software- und Hardware-Halbleiterlösungen stellte heute seine innovativen Fingerabdrucklösungen für die Samsung-Tablets Galaxy Tab S7 und Tab S7+ vor. Die ab heute erhältliche Fingerabdrucklösung hat bereits mehrere renommierte Designpreise gewonnen.Kurz nach der ersten Markteinführung des optischen IN-DISPLAY FINGERPRINT SENSORTM A71 5G von Goodix bei der Samsung Galaxy-Serie erweitert Goodix seine Anwendung jetzt auf Samsungs Vorzeige-Tablets und integriert den Sensor in das 12,4-Zoll AMOLED-Display des Galaxy Tab S7+. Der optische IN-DISPLAY FINGERPRINT SENSORTM von Goodix wurde bereits in über 150 Modelle namhafter Mobilgeräte integriert. Der Sensor bietet den weltweiten Kunden eine reibungslose Entsperrung ihrer Geräte.Der seitlich eingebaute Fingerabdrucksensor des Galaxy Tab S7 stammt ebenso von Goodix. Der ultraflache kapazitive auf einer Seitentaste angebrachte Fingerabdrucksensor passt perfekt auf den schlanken Körper des Galaxy Tab S7 und kann gleichzeitig als Netzschalter dienen.Goodix wird seinen Kunden weiterhin differenzierte Werte im Kleingerätemarkt liefern und die Erfahrung seiner globalen Kunden durch Technologie und Innovation verbessern.Informationen zu GoodixGoodix Technology (SH: 603160) ist ein integrierter Lösungsanbieter für auf IC-Design gestützte Anwendungen und Software-Entwicklung, der branchenführende Software- und Hardware-Halbleiterlösungen für intelligente Geräte, IoT-Anwendungen sowie Automobilelektronik bereitstellt. Goodix gilt als größter Lösungsanbieter für biometrische Authentifizierungsverfahren für Android-Geräte auf dem globalen Markt. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.goodix.com/Pressekontakt:Sunny Wang+1 (857) 272-2424Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/147045/4671898OTS: Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd.Original-Content von: Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd., übermittelt durch news aktuell