Innovative Eye-Tracking-Lösungen für Computerarbeitsplätze / 4tiitoo sichert sich 3,1 Mio. Euro in Finanzierungsrunde

München (ots) -- Leadinvestorin Sandra Berkson beteiligt sich gemeinsam mit weiteren Investoren- Sandra Berkson: "'Blicken statt Klicken' ist das Synonym für moderne, ergonomisch optimierte Arbeitsplätze"- 4tiitoo-CEO Tore Meyer: "Höhere Effizienz, verbesserte Ergonomie, mehr Motivation bei der Arbeit" Das auf Blicksteuerung bei der Computerbedienung spezialisierte Münchner Startup 4tiitoo (forty two) erhält im Rahmen einer Kapitalerhöhung 3,1 Millionen Euro von einer Investorengruppe. Angeführt wird die Runde von der österreichischen Unternehmerin Sandra Berkson, mit im Boot sind unter anderem Business Angels aus dem BayStartUP Investoren-Netzwerk. Das frische Kapital fließt hauptsächlich in die Vermarktung und die weitere Entwicklung der aktuellen Softwareplattform NUIA Productivity+ sowie weitere smarte Eye-Control-Lösungen. Diese sollen in Kürze auch die videobasierte Kommunikation im "New Normal" der Mobilarbeit deutlich effizienter machen. Aufgrund des anhaltend hohen Interesses bleibt die Finanzierungsrunde noch bis Ende November im Zuge eines Second Closing für weitere Investoren geöffnet.Die Lösungen von 4tiitoo ersetzen einen Großteil der Mausinteraktion am Computerarbeitsplatz durch ganz natürliche Blicksteuerung. Das erhöht die Effizienz um bis zu zwölf Prozent und verbessert zugleich die Arbeitsplatzergonomie. Nutzer können z.B. Links, Elemente und Eingabefelder direkt per Blick steuern und Inhalte automatisch in ihrer Lesegeschwindigkeit scrollen. Darüber hinaus erkennt die KI-basierte, selbstlernende Software schon nach kurzem Einsatz das individuelle Nutzerverhalten, trifft immer präzisere Vorhersagen und schlägt erwartete Eingaben aktiv vor. Diese "Intention Prediction" genannte Technologie eröffnet eine völlig neue Dimension in der Interaktion mit unseren Geräten, die sich der natürlichen Kommunikation zwischen Menschen immer weiter annähert.Die Produkte von 4tiitoo sind branchenübergreifend im Einsatz und umfassen alle Bereiche der Mensch-Maschine-Interaktion. 4tiitoo Kunden sind führende Unternehmen u. a. aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Versicherungen, Automotive, Maschinenbau, Versorgung und produzierende Industrie. Die NUIA Software-Plattform wird dabei an Computerarbeitsplätzen in unterschiedlichen Fachbereichen, von Buchhaltung und Einkauf über Konstruktion und Softwareentwicklung, bis hin zu Servicecentern, Logistik und Produktion eingesetzt.Die Wiener Unternehmerin und Investorin Sandra Berkson zu ihrer Motivation für das Investment: "Die Eye-Tracking-Lösungen von 4tiitoo werden die Art und Weise, wie wir Computer nutzen, völlig verändern. 'Blicken statt Klicken' wird zu einem Synonym für moderne und ergonomisch optimierte Arbeitsplätze. Das Team von 4tiitoo steht mit seinem innovativen KI-basierten Ansatz bei den praxistauglichen Eye-Tracking-Lösungen schon heute ganz an der Spitze. Für uns ist dies auch deswegen ein idealer Investment-Case, weil die Lösungen von 4tiitoo über eine extrem große Zahl an Einsatzgebieten, Branchen und Arbeitsbereiche hinweg skaliert werden können."Dr. Carsten Rudolph, Geschäftsführer von BayStartUP, betonte: "Die Kombination von High-Tech mit hohem Innovationsgrad und einem attraktiven, skalierbaren Geschäftsmodell macht 4tiitoo für Investoren besonders attraktiv. Dass wir einen aktiven Beitrag zur Finanzierungsrunde des Unternehmens geleistet haben, ist auch ein schöner Erfolg für unser Investoren-Netzwerk."4tiitoo Mitgründer und Geschäftsführer Tore Meyer sagte: "Wir freuen uns sehr über die erfolgreiche Pre-A-Finanzierungsrunde und sehen darin ein Zeichen für das Potenzial unserer Technologie, gerade unter den aktuell besonders herausfordernden Rahmenbedingungen. Höhere Effizienz bei zugleich verbesserter Arbeitsergonomie ist angesichts der Tatsache, dass die Menschen immer mehr Zeit am Computer arbeiten, ein extrem wichtiger Aspekt unserer Lösung. Nicht zuletzt sorgt eine innovative und intuitive Steuerung des PC für mehr Motivation!"Grundsätzlich funktioniert die 4tiitoo Software in allen gängigen Computerprogrammen. Für MS-Office-Anwendungen, Internetbrowser und eine Vielzahl von Anwendungsprogrammen sind weitere optimierte Features und Funktionalitäten verfügbar.NUIA Productivity+ Produktvideos- Büroarbeitsplatz: https://youtu.be/2ehS3XhcHbg- Fertigungsarbeitsplatz (EN): https://youtu.be/dIiQeDcZrh4 Über 4tiitooDie 4tiitoo GmbH ist ein Marktführer im Bereich Enterprise-Software für AI-basierte Lösungen zur intuitiven Blicksteuerung von Computern. Die Software NUIA Productivity+ verbessert Effizienz und Ergonomie bei der Verwendung von Büro-Standardsoftware. Gegründet wurde 4tiitoo im Jahr 2013 von Tore Meyer und Stephan Odörfer.