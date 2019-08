Innovative Distributionspartnerschaft: Sky Live-Angebot zur 2. Bundesliga und zum DFB-Pokal ab sofort auch auf Pay-per-View-Basis auf Onefootball verfügbar

Unterföhring (ots) -- Alle Live-Übertragungen der Einzelspiele der 2. Bundesliga unddes DFB-Pokals von Sky künftig auch im Livestream in derOnefootball-App verfügbar- Live-Einzelspiele sind ab 3,99 Euro pro Spiel aufPay-per-View-Basis erhältlichSky Deutschland und Onefootball haben eine innovativeDistributionspartnerschaft geschlossen. Ab sofort sind dieLive-Übertragungen der 2. Bundesliga und des DFB-Pokals von Sky aufPay-per-View-Basis in Deutschland auch im Livestream in derOnefootball-App verfügbar. Schon ab dem kommenden Wochenende könnendie Fußballfans die Live-Übertragungen von Sky rund um den 4.Spieltag der 2. Bundesliga ab 3,99 Euro direkt in der Onefootball-Appbuchen und verfolgen.Mit den Einzelspielen der 2. Bundesliga und des DFB-Pokals aufOnefootball steht für Fußballfans ab dieser Saison neben dem SkyAbonnement und dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticket eineweitere einfache Möglichkeit offen, die Sky Live-Übertragungen beiderWettbewerbe zu verfolgen: Mit nur drei Klicks und in 20 Sekundenkönnen die Kunden direkt auf die Livestreams von Sky zugreifen.Abgerechnet wird über den Apple iTunes bzw. den Google Play Store.Neben den Live-Angeboten der 2. Bundesliga und des DFB-Pokalskönnen Fußballfans auch die Sky Highlight-Clips der englischenPremier League ab dem 3. Spieltag bei Onefootball verfolgen. DieHighlights stehen immer am Folgetag der jeweiligen Partie ab 01:00Uhr zur Verfügung und werden weitere Aufmerksamkeit für dieumfangreichen exklusiven Live-Übertragungen von Sky generieren.Hans Gabbe, Senior Vice President Sports Rights &Commercialization Sky Deutschland: "Durch die Kooperation mitOnefootball macht Sky erstmals Live-Übertragungen einzelner Spieleper Pay-per-View verfügbar und verlängert sein Streaming-Angebot aufeine weitere reichweitenstarke Plattform. Mit dieser innovativenDistributionsform unterstreichen wir einmal mehr unsere digitaleKompetenz und erreichen auf diesem Wege insbesondere die jungen undpreissensitiven Fußballfans, die wir so an die Marke Sky heranführenund unsere erstklassigen Fußballübertragungen für sie dort erlebbarmachen, wo sie sich über Fußball informieren."Lucas von Cranach, CEO und Gründer von Onefootball, zurKooperation: "Wir bieten modernen Fußballfans weltweit den bestendigitalen Zugang zu umfassenden Informationen ihrer Lieblingsclubs inForm von Nachrichten, Daten und Statistiken. Das Angebot vonLive-Spielen komplettiert nun das Fan-Erlebnis. Wir freuen uns sehr,dass sich Sky dazu entschlossen hat, seine Inhalte für unsere Nutzerzugänglich zu machen und damit Fußballfans eine weitere flexibleMöglichkeit eröffnet, das Sky Angebot zur 2. Bundesliga und demDFB-Pokal sowie die Sky Highlight-Clips der englischen Premier Leaguezu nutzen.""Für uns als Unternehmen ist das Livestreaming von Fußballspielenin unserer App der nächste große Schritt, um Onefootball zurultimativen Fußballplattform zu machen. Wir sind die Ersten weltweit,die in Partnerschaft mit namhaften Rechteinhabern wie SkyDeutschland, Fußballspiele per Pay-per-View in einer App anbieten.Das ist unsere Antwort auf die sich ändernde Medienlandschaft und dasNutzerverhalten moderner Fans im digitalen Zeitalter. Gerade derEintritt auf den deutschen Heimatmarkt ist dabei besonders wichtigfür uns, denn hier haben wir weltweit nach Brasilien die größteNutzerbasis."Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter inDeutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot bestehtaus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen,vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen undunterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem freiempfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programmzuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. DieEntertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky undFree-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken undviele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme undLive-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlichkündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendemUnterhaltungskonzern Sky Limited.Über Onefootball:Monatlich erreicht Onefootball weltweit über 30 MillionenFußballfans und ist damit die beliebteste Medienplattform für jungeFußballfans.Mit Hilfe von 20.000 Nachrichtenquellen und einem eigenenNachrichten- und Video-Studio versorgt Onefootball die jungeGeneration der Fußballfans mit Fußballnachrichten, Breaking News,Live-Ergebnissen, Reportagen und Videos in insgesamt sechs Sprachenauf der eigenen Onefootball-Plattform und auf Social-Media-Kanälenwie YouTube, Facebook und Instagram.Vor elf Jahren gegründet und 2009 als eine der weltweit ersten1.000 Anwendungen im Apple App-Store verfügbar, beschäftigt dasUnternehmen mittlerweile 200 Mitarbeiter am Hauptsitz in Berlin undin weiteren Büros in New York, Mexico City und São Paulo.Die Onefootball-App wurde mehrfach, zuletzt 2017, als bestesApp-Produkt von Apple und Google ausgezeichnet.Pressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell