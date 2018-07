Innovative Bauunternehmen für serielle Gebäudesanierungen gesucht

Berlin (ots) -- Energiesprong Deutschland und GdW starten Programm zurMarkterschließung in DeutschlandDie von der Deutschen Energie-Agentur (dena) koordinierteInitiative Energiesprong Deutschland und der Bundesverband deutscherWohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW) rufen Bauunternehmen dazuauf, serielle Sanierungslösungen nach dem Energiesprong-Prinzip fürden deutschen Markt zu entwickeln. Ziel des Programms ist es, in dennächsten zwei Jahren bundesweit Prototypen mit vorgefertigtenElementen klimaneutral zu sanieren und so einen breitenSanierungsmarkt zu erschließen. Interessierte Unternehmen können sichunter www.energiesprong.de/innovationstarten registrieren. Dortfinden sich auch weitere Informationen zum Energiesprong-Prinzip, denUnterstützern aus der Wohnungswirtschaft und den geplantenPrototypen."Serielles Sanieren hat großes Marktpotenzial und kann einenwichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten. Denn gerade imGebäudebestand braucht die Energiewende mehr Tempo", sagt AndreasKuhlmann, Vorsitzender der dena-Geschäftsführung. "Bereits jetztbeteiligen sich neun Wohnungsunternehmen an derEnergiesprong-Initiative. Für 60 Wohneinheiten werden bereitsPrototyplösungen erarbeitet, für 57 werden aktuell Anbieter gesucht,weitere werden folgen. In Deutschland fehlt es derzeit noch anLösungsanbietern, um die wachsende Nachfrage bedienen und dieMarktentwicklung vorantreiben zu können. International nimmt dieserZukunftsmarkt bereits Fahrt auf. 4.500 Gebäude wurden bisherfertiggestellt, mehr als 18.000 weitere sind derzeit in der Planung.Diese Dynamik wünschen wir uns auch für Deutschland." Das gesamteMarktpotenzial im Mehrfamilienhausbereich beläuft sich nachSchätzungen der dena auf rund 500.000 Gebäude und rund 120 MilliardenEuro."Serielles und modulares Bauen bietet nicht nur im Neubau, sondernauch in der Sanierung große Potenziale, um schnell und kostengünstighochwertigen, klimaneutralen Wohnraum anzubieten", sagt AxelGedaschko, Präsident des GdW. "Wir unterstützen EnergiesprongDeutschland und hoffen, dass es für die serielle Sanierung baldebenso viele Lösungsanbieter wie für den seriellen Neubau gibt."Teilnehmerkreis und nächste Schritte der MarktentwicklungAls Teilnehmer sucht Energiesprong Deutschland zum einenGeneralunternehmer und -übernehmer, zum anderen Zulieferer fürvorgefertigte Fassadenelemente, Solardächer, Heiz-, Lüftungs- undSpeichertechnik sowie Energie-Monitoringsysteme. Das Programm beginntmit einem "Challenge Day" am 20. September 2018 in Berlin. Dortpräsentieren Wohnungsunternehmen die Projekte, die sie mitBauunternehmen umsetzen möchten. Außerdem werdenEnergiesprong-Prototypen vorgestellt, erste Lösungsansätze diskutiertund die Teilnehmer untereinander vernetzt. Ende Oktober folgt ein"Innovation Day", um weiterführende Fragen zu Gebäudehülle,Technikmodulen und anderen Herausforderungen zu klären. Schließlichpräsentieren die Anbieter ihre Konzepte bei einem "Pitch Event" mitder Wohnungswirtschaft Ende des Jahres in Berlin. Wohnungsunternehmenkönnen dort die für sie passenden Lösungen auswählen. EnergiesprongDeutschland begleitet und unterstützt die Bauunternehmen kostenlos,in der Zeit der Konzepterstellung und darüber hinaus.Über EnergiesprongDas ursprünglich aus den Niederlanden stammendeEnergiesprong-Prinzip wurde kürzlich mit dem World Green BuildingCouncil Award ausgezeichnet. Es steht für einen digitalisierten undindustrialisierten Bauprozess. Mithilfe von 3D-Scans und Industrie4.0 werden Solardach- und Fassadenelemente passgenau vorgefertigt.Zusammen mit einem ebenso vormontierten Haustechnikmodul wird einNullenergiestandard erreicht, bei dem die Gebäude über das Jahr soviel Energie produzieren, wie ihre Bewohner für Heizung, Warmwasserund Strom benötigen. Die eingesparten Energiekosten fließen in dieRefinanzierung, so dass eine Energiesprong-Sanierung ohne Mehrkostenfür die Bewohner umgesetzt werden kann. Auch in Großbritannien,Frankreich, Italien, Kanada und in den USA entwickelnEnergiesprong-Teams Lösungen für die jeweiligen Märkte und setzenPrototypen um.In Deutschland wird serielles Sanieren nach demEnergiesprong-Prinzip von der dena vorangetrieben, unterstützt vomGdW und vollständig finanziert durch das Bundesministerium fürWirtschaft und Energie (BMWi). Gemeinsam mit innovativen Unternehmender Bau- und Wohnungswirtschaft wird das Energiesprong-Prinzip an dendeutschen Markt angepasst und ein erster Absatzmarkt entwickelt. DieTeilnahme an der Initiative ist kostenfrei.Weitere Informationen zur Energiesprong-Initiative gibt es unterwww.energiesprong.de. Dort können sich auch weitere interessierteWohnungsunternehmen der Initiative anschließen.