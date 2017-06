"Innovative Arzneimittelversorgung - E-Health, Online-Marketing und Digitale Strategien"

Berlin (ots) - Wie sich Apotheken erfolgreich im MarktpositionierenDer 2. Tag des BVDVA-Kongresses in Berlin dreht sichschwerpunktmäßig um das Marketing im Apothekensektor. Am ersten Tagstanden Innovationsthemen im Mittelpunkt, die von rechtlichenMöglichkeiten bis hin zu Logistik, Automatisierung und Telemedizinreichten. Abends wurden die Impulse von einem Protokollzeichnerzusammengefasst und beim gemeinsamen Abendessen mit Blick aufKanzleramt und Spree zwischen Referenten und Teilnehmern des #bvdva17weiter diskutiert."Vor allem das elektronische Rezept würde die Gestalter desGesundheitswesens näher zusammenbringen und die Qualität derVersorgung für die Patienten optimieren", sagt Christian Buse,Apotheker und Vorstand des BVDVA.Am zweiten Tag des #bvdva17 geht es vor allem um Marketing fürApotheken, das aus diversen Perspektiven beleuchtet wird. Aus derPraxis berichten meist zwei Referenten im Dialog über dieerfolgreiche Umsetzung der medienübergreifenden Kommunikation, dieCustomer Journey im OTC-Markt, die Vorteile derpatientenindividuellen Arzneimittelverblisterung, Apotheker alsArbeitgebermarkte, Erfahrungen aus den Niederlanden zumautomatisierten Medikamentenmanagement am Point of Care und nichtzuletzt den Einsatz künstlicher Intelligenz im E-Commerce.Gegen 14 Uhr findet die Verabschiedung der Teilnehmer durchVorstand und Geschäftsführung statt. Über 30 Referenten und Vorträge,eine Podiumsdiskussion zur aktuellen Gesundheits- und Netzpolitiksowie zahlreiche Industrieaussteller haben den #bvdva17 gestaltet, umImpulse für eine innovative Arzneimittelversorgung zu geben. Das wirdauch beim nächsten Kongress gelingen: Der 11. BVDVA-Kongress wirdvoraussichtlich am 17./18. Mai 2018 wieder in Berlin stattfinden.Pressekontakt:Rückfragen: presse(at)bvdva.de - Udo Sonnenberg |http://www.bvdva.de/aktuelles/pressePressematerial (Logos, Fotos, Grafiken):http://www.bvdva.de/veroeffentlichungen/fotodatenbankBVDVA Bundesverband Deutscher VersandapothekenGeschäftsstelleSchiffbauerdamm1011 BerlinDeutschlandberlin@bvdva.deOriginal-Content von: BVDVA Bundesverband Deutscher Versandapotheken, übermittelt durch news aktuell