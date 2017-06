"Innovative Arzneimittelversorgung - E-Health, Online-Marketing und Digitale Strategien"

Berlin (ots) - Zur Lage und Entwicklung desArzneimittelversandhandels in Deutschland.Unter dem Eindruck des drohenden Ausschlusses derverschreibungspflichtigen Medikamente aus dem Arzneiversand findet abheute der 10. BVDVA-Kongress in Berlin statt. Ungeachtet derbisherigen politischen Debatte bereitet der Arzneimittelversandhandelseine Zukunft vor: Was Fortschritt für Versandapotheken heißt,präsentiert der Bundesverband Deutscher Versandapotheken (BVDVA) imSteigenberger Hotel am Kanzleramt in Berlin. Der jährlichstattfindende Kongress beschäftigt sich in der Jubiläumsausgabe mitden Trends E-Health, Online-Marketing und digitalen Strategien.Über 30 Referenten und Vorträge, eine Podiumsdiskussion zuraktuellen Gesundheits- und Netzpolitik und zahlreicheIndustrieaussteller erwarten Sie ab heute beim #bvdva17. ChristianBuse, Vorsitzender des BVDVA und selbst Apotheker, eröffnet dieVeranstaltung und spannt den Bogen von den aktuellen politischenEntwicklungen beim Arzneiversand bis zum Einfluss der Digitalisierungauf die innovative Arzneimittelversorgung.Am ersten Tag des #bvdva17 stehen die Themen Recht, Innovation,Marketing und Datenschutz, Verwaltungslösungen für die Logistik,Automatisierung durch Sensorik, Telemedizin undSuchmaschinen-Marketing im Fokus. Den Auftakt machen zwei Experten:Prof. Dr. med. Reinhard Busse von der TU-Berlin stellt Optionen füreine zukunftsfähige Arzneimittelmarkt- und -preisordnung inDeutschland und Europa vor. Dr. Günter Rauchegger, Geschäftsführerder ELGA aus Wien, zeigt, was die elektronische Patientenakte in derPraxis heute schon leistet.Den Höhepunkt des Tages bildet die politische Diskussionsrunde mitAbgeordneten des Deutschen Bundestags von SPD, CDU/CSU, Bündnis90/Die Grünen und Die Linke zum Thema Arzneimittelpolitik ab 2017:Welche Ziele werden die Parteien in der nächsten Wahlperiodeverfolgen? Auch die FDP wird vertreten sein. Gerahmt wird dieDiskussion von wertvollen Informationen, die in kompaktenKurzvorträgen gegeben werden.Pressekontakt:Rückfragen: presse(at)bvdva.de - Udo Sonnenberg |http://www.bvdva.de/aktuelles/pressePressematerial (Logos, Fotos, Grafiken):http://www.bvdva.de/veroeffentlichungen/fotodatenbankBVDVA Bundesverband Deutscher VersandapothekenGeschäftsstelleSchiffbauerdamm1011 BerlinDeutschlandberlin@bvdva.deOriginal-Content von: BVDVA Bundesverband Deutscher Versandapotheken, übermittelt durch news aktuell