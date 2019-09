Innovationsunternehmen Quantron AG setzt neue Maßstäbe im Bereich E-Mobilität (FOTO)

Augsburg (ots) -Das im Juli 2019 gegründete Unternehmen hat sich auf neuartigeE-Mobilitätslösungen im Bereich des Lastverkehrs spezialisiert underöffnet Unternehmen eine nachhaltige und wirtschaftliche Dimensiondurch ein entsprechendes Angebot an Umrüstungsprozessen. Die QuantronAG bietet Logistikern, Bus- und kommunalen Entsorgungsbetrieben fürdie Marken MAN, Mercedes, DAF und Iveco, neben einem großen Sortimentan elektrischen Neufahrzeugen, die Möglichkeit ihren bestehendenFahrzeugpool ab 5 - 44 Tonnen elektrifizieren zu lassen."Unser Ansatz basiert auf einer Modifizierung der Antriebseinheitbei dem die konventionelle Motortechnik durch einen leistungsstarkenE-Antrieb ersetzt wird", erklärt Andreas Haller, Gründer und Vorstandder Quantron AG. "Da wir dabei die bereits bestehendenFahrzeugchassis beibehalten, ist unsere Lösung im Hinblick aufRessourcen in vollem Umfang nachhaltig und für Unternehmenwirtschaftlich attraktiv.""Die jüngsten Entwicklungen in der Politik, Wirtschaft undGesellschaft fordern von Unternehmen schnelles Handeln im Hinblickauf erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit. Wir verstehen uns alsinnovatives und zukunftsweisendes Unternehmen im Bereich derElektrifizierung von Nutzfahrzeugen." Insbesondere für dasStreckenende, bei dem die Reichweite nicht höchste Priorität hat,gilt derzeit der E-Antrieb als ökologisch und ökonomisch sinnvollsteLösung. Bereits 1,8 Millionen Kilometer haben Kunden der Quantron AGinsgesamt elektronisch zurückgelegt. Damit Unternehmen nicht in teureNeufahrzeuge investieren müssen und somit auch in Zukunftwettbewerbsfähig bleiben, wird ihnen eine effektive, wirtschaftlicheund nachhaltige Lösung angeboten.Die Haller GmbH & Co. KG blickt auf über 130 Jahre Erfahrung imNutzfahrzeugbusiness zurück. Die neugegründete Quantron AG verbindetdiese Erfahrungswerte mit der erforderlichen Innovationskraft. Durchdie jahrelange Expertise kennt das Unternehmen die Kundenbedürfnissegenau.Im Bereich eBattery ist das Unternehmen Vorreiter und bietetindividuelle Leistungen in der gesamten Infrastruktur undEnergiespeicherung im industriellen Bereich an. EineInternationalisierung wird durch die Eröffnung von Vertriebsbüros inSpanien, Italien und Israel im September 2019 erzielt.Pressekontakt:Serhat YilmazHead of Press/Marketing+49 (0)821 249970s.yilmaz@quantron.netQuantron AGKoblenzer Straße 286368 GersthofenOriginal-Content von: Quantron AG, übermittelt durch news aktuell